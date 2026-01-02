Kategórie
Natália Mišániová
dnes 2. januára 2026 o 14:44
Čas čítania 0:18

Pôrodnica na Slovensku ukázala výber netradičných mien: Snehulienka, Dior Deluxe aj Seňorita Vivien

Pôrodnica na Slovensku ukázala výber netradičných mien: Snehulienka, Dior Deluxe aj Seňorita Vivien
Zdroj: Unsplash

Objavili sa v ňom mená inšpirované zahraničím, celebritami aj rozprávkami.

Nitrianska pôrodnica zaujala verejnosť silvestrovským príspevkom, v ktorom zverejnila výber najnezvyčajnejších mien detí narodených v posledných rokoch. Zoznam uverejnila na Facebooku a u ľudí vyvolal veľa reakcií, od prekvapenia až po pobavenie.

Medzi menami sa objavili veľmi netradičné varianty, aj exoticky znejúce mená inšpirované zahraničím či popkultúrou. Pôrodnica uviedla napríklad mená ako Seňorita Vivien, Selena Gomez, Dior Deluxe, Princes Jenifer, Snehulienka, Bellissima, Hviezda či Slovenka Dior. Nechýbali ani mená ako Zulep, Palermo, Eskáda, Korado či Miran.

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. Zdroj: TASR/Pavol Ďurčo
