Objavili sa v ňom mená inšpirované zahraničím, celebritami aj rozprávkami.
Nitrianska pôrodnica zaujala verejnosť silvestrovským príspevkom, v ktorom zverejnila výber najnezvyčajnejších mien detí narodených v posledných rokoch. Zoznam uverejnila na Facebooku a u ľudí vyvolal veľa reakcií, od prekvapenia až po pobavenie.
Medzi menami sa objavili veľmi netradičné varianty, aj exoticky znejúce mená inšpirované zahraničím či popkultúrou. Pôrodnica uviedla napríklad mená ako Seňorita Vivien, Selena Gomez, Dior Deluxe, Princes Jenifer, Snehulienka, Bellissima, Hviezda či Slovenka Dior. Nechýbali ani mená ako Zulep, Palermo, Eskáda, Korado či Miran.
2. januára 2026 o 11:57 Čas čítania 0:23 Silvestrovské oslavy sa skončili tragédiou: Muž pri manipulácii so zakázanou pyrotechnikou prišiel o obe ruky
2. januára 2026 o 10:13 Čas čítania 0:44 Ako v roku 2026 požiadať o invalidný dôchodok: Vysvetľujeme, čo všetko potrebujete