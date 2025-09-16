Kategórie
TASR Jakub Paulík
včera 16. septembra 2025 o 18:09
Čas čítania 0:46

VIDEO: V Bratislave aktuálne demonštrujú tisíce ľudí. Gröhling chce na 17. novembra zvolať generálny štrajk

Kategória:
Slovensko
VIDEO: V Bratislave aktuálne demonštrujú tisíce ľudí. Gröhling chce na 17. novembra zvolať generálny štrajk
Zdroj: TASR - Martin Baumann

PS, SaS, KDH a Demokrati zvolali demonštrácie.

V Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline a v ďalších 12 mestách na Slovensku sa v utorok podvečer konajú protesty proti konsolidácii. Organizuje ich opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS). Na proteste sa zúčastnia opoziční predsedovia SaS, KDH a mimoparlamentných Demokratov.

protesty Protesty Protesty Protesty
Zobraziť galériu
(8)

Konsolidácia sa podľa PS dotkne pracujúcich ľudí. „V jednote je sila. Musíme takto spolupracovať, mobilizovať ľudí a ukazovať Ficovej vláde, že nemôže všetko. Že nemôže ľudí beztrestne ožobračovať, zapredávať mafii, ani ťahať niekam do Ruska,“ uviedol šéf hnutia PS Michal Šimečka. Konsolidáciu považuje za útok na zamestnancov, živnostníkov aj podnikateľov.

16. septembra 2025 o 9:02 Čas čítania 1:31 Slováci nie sú pripravení na dôchodok. Starnú rýchlejšie, ako šetria, a väčšina nevie, koľko bude potrebovať peňazí Slováci nie sú pripravení na dôchodok. Starnú rýchlejšie, ako šetria, a väčšina nevie, koľko bude potrebovať peňazí

Protesty sa konajú aj v Prešove, Trnave, Nitre, Trenčíne, Bardejove, Kežmarku, Liptovskom Mikuláši, Lučenci, Považskej Bystrici, Ružomberku, Senici či Spišskej Novej Vsi.

V Bratislave okrem iných vystúpil líder SaS Branislav Gröhling a oznámil, že opozícia chce na 17. novembra zvolať generálny štrajk. 

„Dámy a páni, preto musíme na 17. novembra vyhlásiť generálny štrajk. Musím vám povedať, že za seba oslovíme všetkých, veľké firmy, malé firmy, živnostníkov, pracujúcich, školy, vysoké školy, aby 17. novembra, keď sa všetci stretneme na námestiach, pocítili jeden masívny generálny štrajk,“ vyhlásil Gröhling.

Predseda PS Michal Šimečka odhadol, že sa na proteste v Bratislave nachádza zhruba 18 000 ľudí.

16. septembra 2025 o 16:14 Čas čítania 0:53 Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty? Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
16. septembra 2025 o 17:19 Čas čítania 0:57 Už o pár dní otvoria záhadný list T. G. Masaryka. Jeho posledné slová budú odhalené po takmer 90 rokoch Už o pár dní otvoria záhadný list T. G. Masaryka. Jeho posledné slová budú odhalené po takmer 90 rokoch
16. septembra 2025 o 14:20 Čas čítania 0:47 Raketa, ktorá v Poľsku zasiahla rodinný dom, nebola ruská ani ukrajinská. Pochádzala z poľského stíhacieho lietadla Raketa, ktorá v Poľsku zasiahla rodinný dom, nebola ruská ani ukrajinská. Pochádzala z poľského stíhacieho lietadla
protesty
Zdroj: Refresher
Spravodajstvo modernej generácie
Naše spravodajstvo je prispôsobené modernej generácii, ktorá oceňuje rýchle a stručné informácie.
Sústreďujeme sa na poskytovanie správ, ktoré sú priamočiare a ľahko zrozumiteľné.
Prinášame obsah, ktorý rezonuje s tým, čo mladí ľudia dnes potrebujú vedieť – od globálnych udalostí až po lokálne novinky.
Protesty Správy z domova Vláda Roberta Fica
