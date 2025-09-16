PS, SaS, KDH a Demokrati zvolali demonštrácie.
V Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline a v ďalších 12 mestách na Slovensku sa v utorok podvečer konajú protesty proti konsolidácii. Organizuje ich opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS). Na proteste sa zúčastnia opoziční predsedovia SaS, KDH a mimoparlamentných Demokratov.
Konsolidácia sa podľa PS dotkne pracujúcich ľudí. „V jednote je sila. Musíme takto spolupracovať, mobilizovať ľudí a ukazovať Ficovej vláde, že nemôže všetko. Že nemôže ľudí beztrestne ožobračovať, zapredávať mafii, ani ťahať niekam do Ruska,“ uviedol šéf hnutia PS Michal Šimečka. Konsolidáciu považuje za útok na zamestnancov, živnostníkov aj podnikateľov.
Protesty sa konajú aj v Prešove, Trnave, Nitre, Trenčíne, Bardejove, Kežmarku, Liptovskom Mikuláši, Lučenci, Považskej Bystrici, Ružomberku, Senici či Spišskej Novej Vsi.
V Bratislave okrem iných vystúpil líder SaS Branislav Gröhling a oznámil, že opozícia chce na 17. novembra zvolať generálny štrajk.
„Dámy a páni, preto musíme na 17. novembra vyhlásiť generálny štrajk. Musím vám povedať, že za seba oslovíme všetkých, veľké firmy, malé firmy, živnostníkov, pracujúcich, školy, vysoké školy, aby 17. novembra, keď sa všetci stretneme na námestiach, pocítili jeden masívny generálny štrajk,“ vyhlásil Gröhling.
Predseda PS Michal Šimečka odhadol, že sa na proteste v Bratislave nachádza zhruba 18 000 ľudí.