Aneta Gospičová TASR
dnes 17. septembra 2025 o 18:59
Čas čítania 1:18

Koniec plošnej pomoci, vláda schválila zákon o energopomoci. Kto má nárok na štátnu pomoc s cenami energií?

Kategória:
Slovensko
Koniec plošnej pomoci, vláda schválila zákon o energopomoci. Kto má nárok na štátnu pomoc s cenami energií?
Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Nariadenie bude vláda podľa ministerky Sakovej väčšinou schvaľovať na obdobie jedného roka.

Energopomoc pre obyvateľov bude poskytovaná prostredníctvom určenia ceny v elektroenergetike, plynárenstve alebo tepelnej energetike a podmienok ich uplatnenia, alebo prostredníctvom energopoukážok.

Nárok na pomoc budú mať domácnosti, ktorých príjem bude nižší, ako stanoví nariadenie vlády. Vyplýva to z návrhu zákona o adresnej energopomoci, ktorý v stredu schválila vláda. Kabinet Roberta Fica (Smer-SD) zároveň požiadal parlament o prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní.

„Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť vhodný a primeraný právny a inštitucionálny rámec na poskytovanie pomoci so zvýšenými cenami energií (elektrina, plyn a teplo) energetickým domácnostiam v rozsahu a forme ustanovenej nariadením vlády,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v dôvodovej správe k zákonu.

Návrh zákona upravuje podmienky pre vznik a zánik práva na adresnú energopomoc, právne vzťahy pri poskytovaní adresnej energopomoci, práva a povinnosti subjektov pri poskytovaní adresnej energopomoci.

Kto má nárok na pomoc od štátu?

O tom, kto má nárok na energopomoc, a v akej forme, bude domácnosti informovať MH elektronicky. Ten, komu nebola poskytnutá adresná energopomoc, môže túto skutočnosť namietať do 60 dní odo dňa, kedy vzniklo alebo malo vzniknúť právo na adresnú energopomoc, alebo odo dňa doručenia energopoukážky, ak sa namieta výpočet hodnoty energopoukážky.

17. septembra 2025 o 6:30 Čas čítania 4:34 Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí

Nariadením vlády bude stanovený okrem iného druh pobytu na adrese odberného miesta, ktorý musí spĺňať fyzická osoba tvoriaca energetickú domácnosť, rozsah údajov, z ktorých sa vypočíta príjem na účely výpočtu bonity energetickej domácnosti, či podrobnosti o spôsobe výpočtu bonity energetickej domácnosti a výpočet koeficientu veľkosti energetickej domácnosti.

Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) po rokovaní vlády spresnila, že ide o inštitucionálny a právny návrh zákona, ktorý definuje práva na vznik a zánik energetickej adresnej energopomoci a zároveň definuje práva aj povinnosti jednotlivých subjektov štátnej správy, ktoré budú spolupracovať na poskytnutí tejto adresnej energopomoci.

Nariadenie bude vláda, podľa ministerky, väčšinou schvaľovať na obdobie jedného roka. Na základe tohto zákona bude môcť vláda pred začiatkom kalendárneho roka vždy schváliť nariadenie, ktoré bude definovať podmienky, ktoré sa tak môžu z roka na rok meniť.

Prečítaj si aj tieto články:

17. septembra 2025 o 11:19 Čas čítania 0:41 Opozícia zvoláva na 17. novembra generálny štrajk. Čo to znamená pre ľudí? Opozícia zvoláva na 17. novembra generálny štrajk. Čo to znamená pre ľudí?
16. septembra 2025 o 18:09 Čas čítania 0:46 VIDEO: V Bratislave aktuálne demonštrujú tisíce ľudí. Gröhling chce na 17. novembra zvolať generálny štrajk VIDEO: V Bratislave aktuálne demonštrujú tisíce ľudí. Gröhling chce na 17. novembra zvolať generálny štrajk
16. septembra 2025 o 13:14 Čas čítania 1:40 ANALÝZA: Slováci zaostávajú za susedmi. Vysoké dane sú v kontraste so slabými službami ANALÝZA: Slováci zaostávajú za susedmi. Vysoké dane sú v kontraste so slabými službami
saková
Zdroj: TASR/Martin Baumann
Energie Správy z domova Vláda Roberta Fica
Náhľadový obrázok: TASR/Ján Krošlák
