TASR
dnes 17. septembra 2025 o 17:32
Čas čítania 0:51

Navaľného podľa nových testov otrávili. Vdova po zosnulom odporcovi Putina informovala o detailoch

Kategória:
Zahraničie
Navaľného podľa nových testov otrávili. Vdova po zosnulom odporcovi Putina informovala o detailoch
Zdroj: archív TASR

Manželka Navaľného od začiatku odmietala, že jej muž zomrel prirodzenou smrťou.

Julija Navaľná v stredu vyhlásila, že podľa výsledkov laboratórnych testov z dvoch západných krajín jej manžela otrávili. Informujú o tom agentúry AFP a Reuters.

„Podarilo sa nám previezť Alexejove biologické materiály do zahraničia. Vyšetrenia vykonali laboratóriá v dvoch rôznych krajinách. Tieto laboratóriá nezávisle od seba dospeli k záveru, že Alexej bol otrávený,“ napísala vdova po zavraždenom ruskom opozičnom lídrovi Alexejovi Navaľnom na sociálnej sieti X.

Laboratória vyzvala, aby zverejnili svoje závery, ako aj „nepríjemnú pravdu“ o smrti jej manžela. Nešpecifikovala však, aký typ jedu v biologickom materiáli po Navaľnom objavili. Minulý rok Julija Navaľná odmietla závery ruských vyšetrovateľov, podľa ktorých zomrel na „kombináciu ochorení“.

Opozičný politik a zakladateľ nadácie Fond boja proti korupcii (FBK) Alexej Navaľnyj zomrel 16. februára 2024 vo veku 47 rokov vo väzenskom tábore Polárny vlk v mestečku Charp, ktoré leží v Jamalskoneneckom autonómnom okruhu za polárnym kruhom.

Tamojšia väzenská služba tvrdila, že Navaľnému počas prechádzky prišlo náhle nevoľno, stratil vedomie a oživiť sa ho nepodarilo väzenským zdravotníkom ani privolaným záchranárom. Podporovatelia opozičného aktivistu tvrdia, že bol zavraždený na príkaz ruského prezidenta Vladimira Putina.

Navaľného pochovali 1. marca na Borisovskom cintoríne v Moskve. Rozlúčiť sa s ním prišli tisíce ľudí. Podľa informácií agentúry AP a denníka Wall Street Journal (WSJ) americké spravodajské služby zistili, že Putin vraždu Navaľného nenariadil.

16. septembra 2025 o 16:14 Čas čítania 0:53 Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty? Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
17. septembra 2025 o 15:53 Čas čítania 5:13 Ani pôrod, ani migréna. Toto je 10 najhorších bolestí, ktoré môže človek zažiť Ani pôrod, ani migréna. Toto je 10 najhorších bolestí, ktoré môže človek zažiť
17. septembra 2025 o 11:19 Čas čítania 0:41 Opozícia zvoláva na 17. novembra generálny štrajk. Čo to znamená pre ľudí? Opozícia zvoláva na 17. novembra generálny štrajk. Čo to znamená pre ľudí?
Odkaz Navaľného Rusom.
Odkaz Navaľného Rusom. Zdroj: TASR/AP
Alexej Navaľnyj Správy zo sveta
Náhľadový obrázok: Instagram/@navalny
