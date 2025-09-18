Podľa oznámenia držiteľa rozhodnutia je dodávka prerušená od polovice septembra.
Štátny úrad pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) informoval o prerušení dodávky šarže lieku Imodium cps dur 2 mg (blis. PVC/Al) 1x12 ks na Slovensko od 15. septembra 2025.
Liek je voľnopredajný, nevyžaduje lekársky predpis, vyrába ho JNTL Consumer Health (France) SAS a dodáva JNTL Consumer Health (Slovakia), s.r.o..
ŠÚKL eviduje liek pod registračným číslom 49/0071/92-S a kódom štátnej autority 1279E. Podľa oznámenia držiteľa rozhodnutia bude dodávka prerušená od polovice septembra, pričom zatiaľ nie je známy predpokladaný termín jej obnovenia.
Prečítaj si aj tieto články:
16. septembra 2025 o 18:28 Čas čítania 0:50 Na juhu Slovenska sa šíri žltačka. Rodiny v ťažkých sociálnych podmienkach trpia najviac
16. septembra 2025 o 12:10 Čas čítania 3:00 Kto patrí medzi špičku slovenskej medicíny? Forbes zostavil rebríček 75 najlepších lekárov