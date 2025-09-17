Kategórie
Aneta Gospičová
dnes 17. septembra 2025 o 19:44
Čas čítania 0:30

Známa značka vysávača má problémy so súčiastkou. Spotrebiče môžu začať horieť

Známa značka vysávača má problémy so súčiastkou. Spotrebiče môžu začať horieť
Zdroj: Pexels

Spoločnosť vyzýva majiteľov týchto vysávačov, aby ich prestali používať a požiadali o výmenu batérie.

Slovenská obchodná inšpekcia na základe informácie, ktorú dostala od spoločnosti Groupe SEB, sťahuje z trhu akumulátory pre tyčové vysávače X-Force Flex 14.60 a X-Force Flex 15.60 typu RH99. U týchto výrobkov môže v zriedkavých prípadoch počas používania dôjsť k tepelnej udalosti akumulátora.

Firma vysvetlila, že udalosti majú obmedzený rozsah vďaka bezpečnostným systémom batérie, no môžu zahŕňať aj dym alebo plameň, a tým predstavovať riziko vzniku požiaru.

Oznámenie sa vzťahuje na akumulátory vyrobené pred decembrom 2024 s indexom 4Q1 alebo 4Q2. Z trhu sa sťahujú aj akumulátory bez uvedeného indexu a akumulátory príslušenstva označené kódmi ZR009702 alebo SS-2230002589. Identifikačný štítok sa nachádza na hornej strane akumulátora.

Groupe SEB vyzýva majiteľov týchto vysávačov, aby ich prestali používať a požiadali o výmenu batérie.

Prečítaj si aj tieto články:

17. septembra 2025 o 15:04 Čas čítania 1:04 Policajti a hasiči protestovali pred parlamentom. Kritizujú zmrazovanie platov Policajti a hasiči protestovali pred parlamentom. Kritizujú zmrazovanie platov
17. septembra 2025 o 14:23 Čas čítania 1:12 Nebezpečná choroba ohrozuje vinohrady na Slovensku. V okrese Sobrance spustili karanténu Nebezpečná choroba ohrozuje vinohrady na Slovensku. V okrese Sobrance spustili karanténu
17. septembra 2025 o 12:55 Čas čítania 0:44 Vedci predpovedajú koniec sveta: Zem sa premení na superkontinent a ľudia vyhynú Vedci predpovedajú koniec sveta: Zem sa premení na superkontinent a ľudia vyhynú
AKUMULÁTOR
Zdroj: SOI
AKUMULÁTOR
Zdroj: SOI
Súvisiace témy:
Domácnosť Správy z domova
Náhľadový obrázok: Pexels
