Slovenská obchodná inšpekcia na základe informácie, ktorú dostala od spoločnosti Groupe SEB, sťahuje z trhu akumulátory pre tyčové vysávače X-Force Flex 14.60 a X-Force Flex 15.60 typu RH99. U týchto výrobkov môže v zriedkavých prípadoch počas používania dôjsť k tepelnej udalosti akumulátora.
Firma vysvetlila, že udalosti majú obmedzený rozsah vďaka bezpečnostným systémom batérie, no môžu zahŕňať aj dym alebo plameň, a tým predstavovať riziko vzniku požiaru.
Oznámenie sa vzťahuje na akumulátory vyrobené pred decembrom 2024 s indexom 4Q1 alebo 4Q2. Z trhu sa sťahujú aj akumulátory bez uvedeného indexu a akumulátory príslušenstva označené kódmi ZR009702 alebo SS-2230002589. Identifikačný štítok sa nachádza na hornej strane akumulátora.
Groupe SEB vyzýva majiteľov týchto vysávačov, aby ich prestali používať a požiadali o výmenu batérie.
