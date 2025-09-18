Macronova manželka bude pred súdom dokazovať, že je žena. Prezidentský pár žaluje kontroverznú influencerku

Na súde plánujú predložiť vedecké správy a fotografie, aby vyvrátili tvrdenia, že sa narodila ako muž.
Influencerka Candace Owens šíri konšpirácie o tom, že Brigitte Macronová sa narodila ako muž, mala meno Jean-Michel Trogneux, a že údajne podstúpila zmenu pohlavia. Právnici manželského páru tvrdia, že ide o cielenú dezinformačnú kampaň, ktorej cieľom je poškodiť jej povesť a povesť prezidenta. Na súde plánujú predložiť nezvratné dôkazy, píše BBC.
Žaloba nasleduje po podobnom prípade z roku 2022, keď pravicové médiá a blogeri šírili rovnaké obvinenia. Na prvostupňovom súde boli niektoré osoby uznané vinnými z ohovárania, ale odvolací súd neskôr rozhodol v prospech slobody prejavu.
