Polícia po páchateľovi v súčasnosti pátra.
K výbuchu, ktorý poškodil bankomat, došlo v piatok nadránom v košickej mestskej časti Nad jazerom. „V jednej z predajní došlo k poškodeniu vchodových dverí a následne aj k poškodeniu bankomatu,“ informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že po páchateľovi pátra.
Policajné hliadky smerovali na miesto činu krátko po 4.00 h. Bezprostredné okolie predajne policajti zabezpečili proti vstupu nepovolaných osôb. Policajti sú stále na mieste, vykonávajú potrebné úkony a miesto udalosti dokumentujú.
„Preverujeme všetky získané informácie. V prípade, ak disponujete relevantnými poznatkami, kontaktujte políciu na čísle 158. Viac informácií poskytneme hneď, ako to situácia vo vyšetrovaní dovolí,“ uviedla polícia.