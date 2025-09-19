Kategórie
TASR
dnes 19. septembra 2025 o 8:21
Čas čítania 0:24

AKTUÁLNE: V Košiciach vybuchol bankomat. Páchateľ je na úteku

Kategória:
Slovensko
AKTUÁLNE: V Košiciach vybuchol bankomat. Páchateľ je na úteku
Zdroj: Refresher/Zdenka Hvolková

Polícia po páchateľovi v súčasnosti pátra.

K výbuchu, ktorý poškodil bankomat, došlo v piatok nadránom v košickej mestskej časti Nad jazerom. „V jednej z predajní došlo k poškodeniu vchodových dverí a následne aj k poškodeniu bankomatu,“ informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že po páchateľovi pátra.

Policajné hliadky smerovali na miesto činu krátko po 4.00 h. Bezprostredné okolie predajne policajti zabezpečili proti vstupu nepovolaných osôb. Policajti sú stále na mieste, vykonávajú potrebné úkony a miesto udalosti dokumentujú.

„Preverujeme všetky získané informácie. V prípade, ak disponujete relevantnými poznatkami, kontaktujte políciu na čísle 158. Viac informácií poskytneme hneď, ako to situácia vo vyšetrovaní dovolí,“ uviedla polícia.

Košice
Zdroj: Polícia SR - Košický kraj
Správy z domova
