Kybernetický útok narušil prevádzku letísk v Bruseli, Londýne i Berlíne.
- Kybernetický útok cielený na poskytovateľa odbavovacích systémov narušil v sobotu prevádzku viacerých popredných európskych letísk, vrátane bruselského Zaventem, ako aj londýnskeho Heathrow či letiska v Berlíne, kde spôsobil meškania a rušenia letov.
- Dosiaľ nie je zrejmé, či útok ovplyvnil aj ďalšie letiská.
- Tie zasiahnuté cestujúcim odporučili, aby si ešte pred odchodom na letisko overili stav svojho letu u daných aerolínií.
Citát: „Má to veľký vplyv na letový poriadok a bohužiaľ spôsobí meškania i zrušenie letov,“ dodalo belgické letisko s tým, že prevádzkovateľ sa snaží problém odstrániť čo najskôr.
Širší kontext: Londýnske letisko Heathrow v sobotu informovalo, že spoločnosť Collins Aerospace, ktorá prevádzkuje zmienené systémy odbavenia a nástupu do lietadla (check-in a boarding) pre viaceré aerolínie na letiskách po celom svete, má technické problémy, čo môže spomaľovať odlietajúcich pasažierov.
Najväčšie belgické letisko Brusel-Zaventem na svojej webstránke informovalo, že ku kybernetickému útoku došlo v piatok večer, pričom znefunkčnil tieto automatizované systémy, v dôsledku čoho je cestujúcim umožnené len manuálne odbavovanie a nástup do lietadla.
Obdobné vyhlásenie zverejnilo aj nemecké letisko Berlín-Brandenbursko. Taktiež informovalo, že jeho systémy odbavovania boli v piatok večer napadnuté a cestujúcich upozornilo, aby počítali s dlhším čakaním pri odbavení a nastupovaní do lietadiel aj s meškaniami letov.