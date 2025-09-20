Kategórie
TASR Barbora Fábryová
dnes 20. septembra 2025 o 11:20
Čas čítania 0:48

SaS kritizuje predražené oslavy na ministerstve Šutaja Eštoka. V čase konsolidácie budú stáť takmer 800-tisíc eur

Kategória:
Slovensko
SaS kritizuje predražené oslavy na ministerstve Šutaja Eštoka. V čase konsolidácie budú stáť takmer 800-tisíc eur
Zdroj: FOTO TASR - Veronika Mihaliková

SaS kritizuje organizáciu Dní Ministerstva vnútra SR a podľa nich by mal minister odstúpiť.

  • Opozičná strana SaS kritizuje organizáciu Dní Ministerstva vnútra, ktoré sa konajú tento víkend. Poslanci tvrdia, že oslavy sú predražené.
  • Problém má aj s inými nákupmi rezortu. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok by mal podľa predstaviteľov strany odstúpiť. Vadí im aj nehospodárnosť štátu v čase konsolidácie verejných financií.
  • Tohtoročné Dni ministerstva vnútra budú stáť takmer 800-tisíc eur. Na komplexné organizačno-technické zabezpečenie išlo 575-tisíc eur, prenájom výstaviska vyšiel na 150-tisíc eur a reklamné predmety stáli 72-tisíc eur. Opozícia kritizuje, že minulý rok oslavy stáli asi 50-tisíc, informuje tvnoviny.sk.

Citát: „Ja si osobne myslím, že bolo by oveľa lepšie, rozumnejšie, keby Matúš Šutaj Eštok pre tú propagáciu polície a hasičov urobil to, že odstúpi z funkcie,“ vyhlásil poslanec za SaS Juraj Krúpa.

Širší kontext: Poslanec kritizoval i to, že platy policajtov v roku 2026 nebudú valorizované. Výplaty sa im pre vyššie odvody podľa neho znížia. Poslanec NR SR Marián Viskupič si myslí, že vláda míňa prostriedky nehospodárne na svoju vlastnú prezentáciu. „Ľudia sa skladajú stále viac a štát ešte aj v stave, kde už mohol mať ušetrené, tak proste nie, minie to inde,“ dodal. Ušetrené peniaze by podľa neho nemali byť použité z úcty k občanom a voličom nikde.

Prečítaj si aj tieto články:

20. septembra 2025 o 8:01 Čas čítania 0:47 Ministerstvo vnútra platí desaťtisíce firme, v ktorej figuruje človek z eurofondovej kauzy. Policajtom prenajíma strelnicu Ministerstvo vnútra platí desaťtisíce firme, v ktorej figuruje človek z eurofondovej kauzy. Policajtom prenajíma strelnicu
13. septembra 2025 o 17:49 Čas čítania 0:17 Ministerstvo vnútra kúpilo nové hasičské auto za takmer 80-tisíc eur Ministerstvo vnútra kúpilo nové hasičské auto za takmer 80-tisíc eur
28. júna 2025 o 7:30 Čas čítania 0:54 Ministerstvo vnútra chce kúpiť tri ťažké vrtuľníky. Jeden stroj stojí viac ako 28 miliónov eur Ministerstvo vnútra chce kúpiť tri ťažké vrtuľníky. Jeden stroj stojí viac ako 28 miliónov eur
hasiči
Zdroj: TASR/Jakub Kotian
Matúš Šutaj Eštok Sloboda a solidarita Správy z domova Vláda Roberta Fica
