Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 20. septembra 2025 o 8:01
Čas čítania 0:47

Ministerstvo vnútra platí desaťtisíce firme, v ktorej figuruje človek z eurofondovej kauzy. Policajtom prenajíma strelnicu

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ministerstvo vnútra platí desaťtisíce firme, v ktorej figuruje človek z eurofondovej kauzy. Policajtom prenajíma strelnicu
Zdroj: TASR/Martin Baumann

Podpredseda strany Za ľudí Ján Magušin uviedol, že takáto zmluva predstavuje ďalšie reputačné riziko a môže len prehĺbiť nedôveru občanov v bezpečnostné zložky krajiny.

Opozičná poslankyňa Veronika Remišová tvrdí, že ministerstvo vnútra uzavrelo zmluvu s firmou spojenou s eurofondovou kauzou penziónov na prenájom strelnice, ktorej spoločníkom a konateľom je Róbert Ďurica.

„Je až neuveriteľné, že minister vnútra mal tú drzosť, že po prevalení kauzy penziónov, ktoré vyšetruje Európska prokuratúra, uzatvorilo ministerstvo zmluvu, kde si práve od Ďuricovej firmy prenajíma strelnicu za 77 000 eur,“ uviedla Remišová.

Hovorca rezortu Matej Neumann reagoval, že cena zazmluvnenej strelnice je 80 eur na hodinu (spolu 1280 eur mesačne). „Za takúto istú sumu 80 eur na hodinu si prenajalo súkromnú strelnicu aj bývalé vedenie rezortu vnútra v roku 2022 pre potreby príslušníkov Krajského riaditeľstva PZ v Nitre,“ doplnil.

Remišová považuje situáciu za absurdnú, keďže firmy zapletené do eurofondovej kauzy penziónov by podľa nej mali policajti preverovať a do areálu chodiť akurát tak kontrolovať, ako a na čo sa minuli peniaze z eurofondov. Podotkla, že namiesto toho tam policajti budú trénovať a štát ešte firme dobre zaplatí.

Podpredseda strany Za ľudí Ján Magušin uviedol, že takáto zmluva predstavuje ďalšie reputačné riziko a môže len prehĺbiť nedôveru občanov v bezpečnostné zložky krajiny. Strana vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), aby zmluvu okamžite zrušil.

19. septembra 2025 o 19:51 Čas čítania 0:26 Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
18. septembra 2025 o 12:44 Čas čítania 3:52 Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
19. septembra 2025 o 16:46 Čas čítania 1:53 Konsolidácia sa dotkne aj samospráv. Podľa PS si ľudia priplatia za odvoz smetí aj cestovné Konsolidácia sa dotkne aj samospráv. Podľa PS si ľudia priplatia za odvoz smetí aj cestovné
Všetko dôležité sa dozvieš medzi prvými
Každá informácia, ktorú zverejníme, prejde dôkladnou kontrolou našich skúsených redaktorov, aby sme zaručili, že dostávaš len overené fakty.
Prinášame ti objektívne spravodajstvo, na ktoré sa môžeš spoľahnúť.
Podpor nás prostredníctvom predplatného
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Matúš Šutaj Eštok Správy z domova Veronika Remišová
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR/Martin Baumann
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 3 dňami
Kaufland končí s papierovými účtenkami. Všetky nákupy teraz nájdeš v digitálnej forme
Kaufland končí s papierovými účtenkami. Všetky nákupy teraz nájdeš v digitálnej forme
pred 4 dňami
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
včera o 19:51
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
pred 2 dňami
Záchranár sa na Facebooku vyhrážal fyzickým násilím. Asistent poslanca za PS poukázal na jeho nenávistný komentár
Záchranár sa na Facebooku vyhrážal fyzickým násilím. Asistent poslanca za PS poukázal na jeho nenávistný komentár
pred 3 hodinami
Vodiči sa cez víkend musia pripraviť. V Bratislave budú viaceré dopravné obmedzenia: vyhni sa týmto úsekom
Vodiči sa cez víkend musia pripraviť. V Bratislave budú viaceré dopravné obmedzenia: vyhni sa týmto úsekom
včera o 21:44
AKTUÁLNE: Estónsko aktivovalo článok 4 zmluvy o NATO
AKTUÁLNE: Estónsko aktivovalo článok 4 zmluvy o NATO
pred 3 dňami
Kaufland končí s papierovými účtenkami. Všetky nákupy teraz nájdeš v digitálnej forme
Kaufland končí s papierovými účtenkami. Všetky nákupy teraz nájdeš v digitálnej forme
pred 4 dňami
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
včera o 05:44
Slovenská obchodná inšpekcia zvoláva vodičov do autoservisov. Oprava poruchy na vozidle im môže zachrániť život
Slovenská obchodná inšpekcia zvoláva vodičov do autoservisov. Oprava poruchy na vozidle im môže zachrániť život
včera o 13:01
Tragédia v Zlatých Moravciach: Muž si zastal partnerku, partia tínedžerov ho dobila na smrť
Tragédia v Zlatých Moravciach: Muž si zastal partnerku, partia tínedžerov ho dobila na smrť
včera o 21:44
AKTUÁLNE: Estónsko aktivovalo článok 4 zmluvy o NATO
AKTUÁLNE: Estónsko aktivovalo článok 4 zmluvy o NATO
včera o 18:14
Vypadnite z Ukrajiny a nepokúšajte, odkazuje česká diplomacia Rusku
Vypadnite z Ukrajiny a nepokúšajte, odkazuje česká diplomacia Rusku
pred 4 dňami
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
pred 3 dňami
Kaufland končí s papierovými účtenkami. Všetky nákupy teraz nájdeš v digitálnej forme
Kaufland končí s papierovými účtenkami. Všetky nákupy teraz nájdeš v digitálnej forme
pred 2 dňami
Roberta Fica zasiahli nečakané zdravotné komplikácie. Kvôli problémom ruší svoj program
Roberta Fica zasiahli nečakané zdravotné komplikácie. Kvôli problémom ruší svoj program
pred 3 dňami
Si v exekučnom registri? Skontroluj si stav svojho dlhu z pohodlia domova
Si v exekučnom registri? Skontroluj si stav svojho dlhu z pohodlia domova
pred 4 dňami
Raketa, ktorá v Poľsku zasiahla rodinný dom, nebola ruská ani ukrajinská. Pochádzala z poľského stíhacieho lietadla
Raketa, ktorá v Poľsku zasiahla rodinný dom, nebola ruská ani ukrajinská. Pochádzala z poľského stíhacieho lietadla
pred 4 dňami
Kto patrí medzi špičku slovenskej medicíny? Forbes zostavil rebríček 75 najlepších lekárov
Kto patrí medzi špičku slovenskej medicíny? Forbes zostavil rebríček 75 najlepších lekárov
Lifestyle news
Hamilton si pred Veľkou cenou obliekol českú značku Chew Forever. V minulosti ju nosili The Weeknd aj Travis Scott pred 50 minútami
Leo Beránek prekvapil fanúšikov. Po prepustení z väzenia nestráca čas a plánuje svadbu dnes o 07:45
Tréner Weiss dostal pokarhanie za správanie na zápase so Žilinou. Z tribúny nadával tak nahlas, že prekričal aj komentátorov včera o 18:58
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+ včera o 17:38
Zvrat v prípade hudobníka D4vd? On aj obeť mali údajne rovnaké tetovania včera o 16:54
Komici Jimmy Fallon a Jon Stewart sa zastali Kimmela, ktorý dostal stopku. „Stále môžeme hovoriť, čo chceme“ včera o 16:06
Slovenská bežkyňa prepisuje históriu! Emma Zapletalová získala bronz na MS v Tokiu včera o 15:19
Ektor sa dištancuje od koncertu DJ Wicha v O2 aréne: „Nikdy som nepotvrdil, že tam budem“ včera o 13:28
Iron Maiden sa vrátia do Bratislavy. Tentokrát vystúpia na Tehelnom poli včera o 12:51
Slovensko Všetko
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
včera o 19:51
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Na nutnosť poistenia vplýva viacero faktorov.
SaS kritizuje predražené oslavy na ministerstve Šutaja Eštoka. V čase konsolidácie budú stáť takmer 800-tisíc eur
pred 42 minútami
SaS kritizuje predražené oslavy na ministerstve Šutaja Eštoka. V čase konsolidácie budú stáť takmer 800-tisíc eur
Dôležitý diaľničný úsek uzatvorili. Vodiči sa musia pripraviť na víkendové obmedzenie
pred hodinou
Dôležitý diaľničný úsek uzatvorili. Vodiči sa musia pripraviť na víkendové obmedzenie
Vodiči sa cez víkend musia pripraviť. V Bratislave budú viaceré dopravné obmedzenia: vyhni sa týmto úsekom
pred 3 hodinami
Vodiči sa cez víkend musia pripraviť. V Bratislave budú viaceré dopravné obmedzenia: vyhni sa týmto úsekom
Polícia spustí veľkú celoslovenskú akciu. Vodiči si musia dať pozor na posilnené kontroly
včera o 16:54
Polícia spustí veľkú celoslovenskú akciu. Vodiči si musia dať pozor na posilnené kontroly
Konsolidácia sa dotkne aj samospráv. Podľa PS si ľudia priplatia za odvoz smetí aj cestovné
včera o 16:46
Konsolidácia sa dotkne aj samospráv. Podľa PS si ľudia priplatia za odvoz smetí aj cestovné
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
9. 8. 2025 16:50
Rekreačné nehnuteľnosti na Slovensku dosiahli nové cenové maximum. Mnohých prekvapí, v ktorom kraji sú najdrahšie
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
27. 4. 2023 9:30
Ak ma miluješ, tak to urobíš! Slovenky k sexu donútili ich frajeri manipuláciou a vydieraním. Podľa zákona to znásilnenie nie je

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
pred 2 dňami
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
Fond na podporu športu čelí podozreniam z netransparentnosti.
Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
pred 3 dňami
Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
Slováci nie sú pripravení na dôchodok. Starnú rýchlejšie, ako šetria, a väčšina nevie, koľko bude potrebovať peňazí
16. 9. 2025 9:02
Slováci nie sú pripravení na dôchodok. Starnú rýchlejšie, ako šetria, a väčšina nevie, koľko bude potrebovať peňazí
„Keď som stál prvýkrát pred triedou, úplne som zamrzol,“ tvrdí učiteľ Ivan Gábriš, ktorého Forbes zaradil do 30 pod 30
15. 9. 2025 6:30
„Keď som stál prvýkrát pred triedou, úplne som zamrzol,“ tvrdí učiteľ Ivan Gábriš, ktorého Forbes zaradil do 30 pod 30
Na Slovensku potvrdili prvý prípad nebezpečnej infekcie. Je odolná aj voči liekom
13. 9. 2025 13:39
Na Slovensku potvrdili prvý prípad nebezpečnej infekcie. Je odolná aj voči liekom
Viac
Späť
Zdieľať
Diskusia