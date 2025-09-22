Kategórie
dnes 22. septembra 2025 o 16:02
Čas čítania 0:32

ZOZNAM: Toto sú rizikové slovenské e-shopy. Radšej sa im vyhni

Kategória:
Slovensko
ZOZNAM: Toto sú rizikové slovenské e-shopy. Radšej sa im vyhni
Zdroj: Pexels/Negative Space/na voľné použitie

Na neželaný zoznam sa dostalo niekoľko internetových obchodov, pri ktorých Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala nielen pochybenia, ale aj sťažnosti zo strany zákazníkov.

  • Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) na webe aktualizovala zoznam rizikových internetových obchodov.
  • Verejnosť týmto spôsobom varuje, aby pri nákupe v spomínaných e-shopoch zbystrila pozornosť. Avšak to, že sa obchody dostali do zoznamu, ešte neznamená, že sú automaticky považované za podvodné.
  • Inšpekcia spotrebiteľom radí, aby nákup na uvedených internetových stránkach dôkladne zvážili a zároveň upozorňuje, že nejde o konečné číslo rizikových e-shopov.

Citát: „Uvedené e-shopy SOI považuje za rizikové z dôvodu nedodržiavania niektorých zákonných povinností, ale aj problematického vymáhania spotrebiteľských práv a individuálnych nárokov,“ píše SOI.

klimatizácia za podozrivo nízku cenu

www.kutilsro.sk, www.led-zrkadla.sk,

www.polskytovar.sk,

www.overeny-eshop.sk, www.zlacnenytovar.sk
rightdeal.sk alabo.sk
mancini.sk mobiluj.sk
urbantrend.sk eleganceshop.sk
nakupuj123.sk autoelektrony.sk
bonky.sk viagogo.sk
suprisimo.sk rajpradla.sk
booho.sk zasielkonos.sk
finlando.sk fashionline.com
rayray.sk jordanshoes.com
fashy.sk moletka.eu svet-siat.eu vip-moda.eu
gigastore.sk perfektna.sk
zozu.sk kociky-leja.sk
lunzo.sk elekroeldo.sk
shopolo.sk sunsea.sk
www.cyklosport-krampl.store zjypio.shop

NAKUPOVANIE, ONLINE, KARTA
Zdroj: Wikipedia/Bogdan Hoyaux/European Commission
Podvod Správy z domova
