Na udržanie oteplenia o 1,5 stupňa Celzia zostávajú svetu podľa vedcov tri roky. Upozornila na to organizácia Greenpeace Slovensko, ktorá vyzýva vládu, aby začala urýchlene konať. Opatrenia proti klimatickej kríze sú totiž podľa aktivistov pre vládu nepodstatné.
Všetky krajiny sveta, vrátane Slovenska, musia neodkladne urýchliť znižovanie emisií a okamžite posilniť klimatické opatrenia, tvrdí Greenpeace. „Údaje od vedcov ukazujú, že dostupný uhlíkový rozpočet sa rýchlo zmenšuje a pri súčasnej miere emisií môže svet zostávajúci rozpočet na obmedzenie globálneho otepľovania na 1,5 stupňa Celzia vyčerpať už o tri roky,“ poznamenala hovorkyňa organizácie Miroslava Ábelová.
„Už nie je čas sa vyhovárať. Na Slovensku meškáme so šialeným množstvom klimatických stratégií či plánov, ktoré už dávno mali byť hotové. Pre vládu Roberta Fica (Smer-SD) ako aj pre samotného ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) je to absolútne nepodstatné,“ povedala. Hovorkyňa dodala, že vládny kabinet je zodpovedný za to, ako budú Slováci žiť o päť rokov aj o dvadsať.
Vláda musí urýchlene začať zavádzať obnoviteľné zdroje a umožniť rozvoj energetických spoločenstiev, ktoré môžu ľuďom pomôcť ušetriť peniaze, musí začať riešiť adaptačné opatrenia a mešká napríklad tiež v nastavovaní Sociálno-klimatického fondu, apeluje Ábelová.
Nové plány
Najnovšie vedecké údaje sú podľa Greenpeace ďalším vážnym varovaním, ktoré musí podnietiť reakciu. Reči sa musia premeniť na činy a vlády celého sveta musia konať. Znamená to predstaviť odvážne a ambiciózne klimatické akčné plány na rok 2035, ktoré rýchlo zavedú ukončenie využívania uhlia, ropy a plynu najmä v bohatých rozvinutých krajinách, ktoré musia konať najrýchlejšie, priblížila organizácia.
Portál BBC uvádza, že 90 % prebytočného tepla, ktoré vzniká v dôsledku klimatických zmien, absorbujú oceány. Klimatickí experti varujú, že následky sú čoraz citeľnejšie aj pre pevninské oblasti. Zvyšovanie teploty oceánov vedie k rozpínaniu vody a topeniu ľadovcov, čo spôsobuje rastúcu hladinu morí a zvyšuje riziko záplav v pobrežných regiónoch pre milióny ľudí, ktorí tam žijú.
