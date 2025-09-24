V rámci prieskumu trhu našli iba jedného schopného dodávateľa.
Slovensko uzatvorí s chorvátskou agentúrou pre dovoz a vývoz zbraní a vojenského vybavenia dohodu o nákupe látok na nové vojenské uniformy za viac ako 36,7 milióna eur bez DPH a poplatkov. Uniformy budú mať nový dizajn. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu na výjazdovom rokovaní v Borši schválila vláda.
Ministerstvo obrany v materiáli uviedlo, že vykonalo prieskum trhu. V rámci neho našlo iba jedného dodávateľa, ktorý je látky schopný dodať v požadovanom množstve či čase. „Uvedené tkaniny používajú aj armády členských krajín NATO, a to Nemecko, Chorvátsko, Maďarsko, Čierna Hora, Litva, Lotyšsko, či Estónsko. Z tohto dôvodu ministerstvo obrany uplatnilo na obstaranie tkanín výnimku,“ napísal rezort.
Tlačil ich čas
Neschválenie nákupu by podľa ministerstva malo dôsledky. Znamenalo by to ovplyvnenie pripravenosti slovenských vojakov, keďže by im mohol chýbať výstroj. „Obstaranie je preto potrebné realizovať v roku 2025, aby boli dodávky tkanín a výroba rovnošiat ukončené včas,“ dodal rezort.
Nový vzor pre uniformy Ozbrojených síl SR vyvinula Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika. Ministerstvo obrany ho bude na základe licenčnej zmluvy využívať bezplatne. „Týmto krokom je zabezpečené výhradné právo štátu na dizajn a jednotná vizuálna identita poľných rovnošiat pre profesionálnych vojakov,“ poukázal rezort.