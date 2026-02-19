EÚ spúšťa špeciálnu pomoc v hodnote 28 miliárd pre regióny zasiahnuté vojnou na Ukrajine. Týka sa aj Slovenska

Brusel posilňuje východnú hranicu EÚ aj peniazmi: Komisia pripravila pomoc pre regióny, ktoré vojna a napätie zasiahli najviac. Medzi nimi je aj Slovensko.
Európska komisia predstavila plán, ako pomôcť regiónom EÚ pri hraniciach s Ruskom, Bieloruskom a Ukrajinou. Stratégia sa týka deviatich krajín vrátane Slovenska, informuje správa Európskej komisie.
Podľa Komisie regióny na východnej hranici čelia kombinácii problémov: narušeniu obchodu a ekonomiky, tlaku na verejné služby, demografickému úbytku a bezpečnostným rizikám. Brusel zároveň upozorňuje na hrozbu „zámerne vyprovokovanej migrácie“ a ďalších hybridných útokov.
Komisia tvrdí, že cieľom je, aby zostali „živými“ miestami na život a prácu, nielen stráženou hranicou. Opatrenia majú podporiť investície, pracovné miesta a aj projekty súvisiace s bezpečnosťou a odolnosťou regiónov.
Súčasťou plánu je aj nástroj, ktorý má regiónom uľahčiť prístup k financovaniu. Podľa Euronews by malo ísť približne o 28 miliárd eur v úveroch, no zatiaľ nie je jasné, ako sa suma rozdelí medzi štáty.
Na potrebu silnejšej podpory upozorňujú aj regióny. Pre portál Politico sa vyjadril predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, ktorý potvrdil, že východné Slovensko cíti ekonomické aj bezpečnostné dopady vojny denne a dlhodobé rozdiely sa ešte prehĺbili.
Komisia zároveň oznámila pravidelný dialóg na vysokej úrovni. Prvé takéto stretnutie má byť 26. februára, keď majú finančné inštitúcie podpísať spustenie nástroja, ktorý má regiónom uľahčiť prístup k financovaniu infraštruktúry, investícií a bezpečnostných projektov.