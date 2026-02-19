Opozícia kritizuje, že ministerstvo vnútra si počas obdobia konsolidácie namiesto úsporných opatrení objednáva služby externých poradcov.
Opozičné strany SaS a PS kritizujú Matúša Šutaja Eštoka, ktorý ide minúť 33 miliónov eur na poradenské služby, informuje Denník N.
Opozícia kritizuje, že ministerstvo vnútra si počas obdobia konsolidácie namiesto úsporných opatrení objednáva služby externých poradcov, ktorí vychádzajú približne dvojnásobne drahšie než vlastní zamestnanci.
Strana Sloboda a Solidarita vyzvala Matúša Šutaja Eštoka, aby tender okamžite zrušil: „Minister vyhlásil verejnú súťaž na audítorské a poradenské služby v hodnote 33 miliónov eur v troch oblastiach. Prvá oblasť, strategické riadenie ministerstva vnútra, 11 miliónov, poradenstvo v oblasti personalistiky 10 a v oblasti IT tiež 10 aj niečo miliónov eur. V dobe konsolidácie, v dobe, keď si má každý uťahovať opasky, on urobí toto. Načo má ministerstvo vlastných odborníkov? Alebo ich nemá? Ak ich má, prečo si najíma externistov? A ak ich nemá, je to dôkaz totálneho manažérskeho zlyhania,“ tvrdí poslanec PS Jaroslav Spišiak.
Strana SaS upozornila, že po zverejnení prípadu v médiách ministerstvo viackrát upravilo podmienky tendra a zároveň predĺžilo termín na podávanie ponúk.
„To len zvyšuje podozrenia, že ide o ďalšiu zákazku šitú na mieru. Celé to vyzerá ako ďalšia ‚hlasácka slayáda‘, ktorú zaplatia občania zo svojich daní,“ tvrdí poslankyňa Martina Bajo Holečková.