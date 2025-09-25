Firma už na jar začala zatvárať predajne.
Známy slovenský predajca elektrospotrebičov Domoss Technika sa ocitol v hlbokej finančnej kríze. Spoločnosť, ktorá pôsobí na trhu viac ako 35 rokov, požiadala počas leta súd o reštrukturalizáciu a súd jej odpísanie dlhov povolil. Zverejnené dokumenty ukazujú, že firma dlhuje státisíce eur viacerým veriteľom.
Domoss má 56 veriteľov, informuje Forbes. Najvyšší záväzok má voči VÚB banke (1,1 milióna eur), ďalšími veľkými veriteľmi sú Tatrabanka (takmer 330-tisíc eur) a Finančné riaditeľstvo (150-tisíc eur). Firma nezaplatila ani dodávateľom, ako Beko Slovakia, Electrolux či Miele a dlhuje aj Piešťanom. Medzi veriteľom patria aj exzamestanci.
Rapídne prepúšťanie zamestnancov
Firma už na jar začala zatvárať predajne. Na konci marca ukončila prevádzku v Bratislave na Galvaniho ulici, neskôr zatvorila štúdiá v Trnave a Piešťanoch. Ku koncu roka 2024 vo firme pracovalo približne 100 ľudí. Vo výročnej správe hovorila o znižovaní počtu zamestnancov, ktorý mal v priebehu roka 2025 klesnúť približne o 30 percent a postupne až o 50 až 60 percent. Do konca roka by vo firme mohlo zostať asi 40 ľudí.
Domoss plánuje zmenu stratégie. Firma chce zredukovať neefektívne činnosti, sústrediť sa na maržové značky a produkty, radikálne znížiť zásoby, nakupovať minimálne a prevažne dobre predajný sortiment a zároveň vytvárať interné možnosti na úspory.
Spoločnosť naďalej prevádzkuje obchodné centrum v Piešťanoch aj e-shop. Predseda predstavenstva Miroslav Hrdina pre portál PNky.sk uviedol, že firma robí všetky kroky tak, aby aj počas reštrukturalizácie prinášala kvalitné produkty, služby a stabilné zázemie.
