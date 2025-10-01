Svetlo by malo byť zelené a vodiči by ho mali rozsviecať a zhasínať súčasne s brzdovými svetlami vozidla.
Na autách by sa po novom mohlo využívať predné brzdové svetlo. Má sa totiž legislatívne zakotviť daný prvok ako dobrovoľné vybavenie motorových vozidiel kategórie M a N. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke z dielne skupiny poslancov Národnej rady (NR) SR za koaličný Hlas-SD, ktorá v stredajšom hlasovaní prešla do druhého čítania.
„Cieľom je legislatívne zakotviť možnosť použitia tohto prvku, ktorý podľa dostupných výskumov prispieva k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky tým, že poskytuje včasnú a jednoznačnú informáciu o spomaľovaní vozidla ostatným účastníkom cestnej premávky, najmä tým, ktorí sa nachádzajú pred vozidlom alebo sa k nemu blížia z protismeru,“ odôvodnili predkladatelia.
Svetlo by podľa ich návrhu malo byť zelené a vodiči by ho mali rozsvecovať a zhasínať súčasne s brzdovými svetlami vozidla. Hlas zároveň upozornil na to, že v súčasnej legislatíve chýbajú explicitné povolenie a technické špecifikácie pre predné brzdové svetlá. „Súčasný stav neumožňuje legálnu montáž a používanie tohto bezpečnostného prvku napriek jeho preukázanému potenciálu,“ skonštatoval.