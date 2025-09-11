Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Aneta Gospičová
dnes 11. septembra 2025 o 14:29
Čas čítania 0:35

Známá sieť predajní čelí návrhu na konkurz. Konateľ tvrdí, že ide o špekulatívny krok konkurencie

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Známá sieť predajní čelí návrhu na konkurz. Konateľ tvrdí, že ide o špekulatívny krok konkurencie
Zdroj: Wikipedia / Bepon2016

Súd už konanie začal, konateľ firmy Peter Beliš však tvrdí, že ide o špekulatívny konkurz.

Bepon, sieť s viac ako 40 pobočkami na Slovensku, čelí návrhu na konkurz, ktorý podala spoločnosť Glett z Čadce, zameraná na predaj plaviek. Súd už konanie začal, konateľ firmy Peter Beliš však tvrdí, že ide o špekulatívny konkurz, informujú Hospodárske noviny.

Peter Beliš uviedol, že firma sa od pandémie covidu-19 snaží vyriešiť finančné problémy a očakáva, že sa situácia vyrieši. Podľa portálu môže ísť v podobných prípadoch aj o nátlak iných firiem.

Firma čelí aj ďalšiemu konaniu zo strany Bibby Factoring Slovakia a eviduje nedoplatky voči štátnym inštitúciám, a to 221-tisíc eur voči Finančnej správe, 147-tisíc eur Sociálnej poisťovni a 40-tisíc eur zdravotným poisťovniam.

Posledné tri roky Bepon dosahuje zisk, vlani takmer 200-tisíc eur, pričom tržby vlani dosiahli takmer 10 miliónov eur. Firma zamestnávala približne 108 ľudí. Ak súd rozhodne, že firma nemôže plniť záväzky, čaká ju konkurz a rozpredaj majetku.

Prečítaj si aj tieto články:

8. septembra 2025 o 16:41 Čas čítania 0:29 Slovenská obchodná inšpekcia vydala varovanie. Tieto e-shopy sú rizikové, odborníci na nich neodporúčajú nakupovať Slovenská obchodná inšpekcia vydala varovanie. Tieto e-shopy sú rizikové, odborníci na nich neodporúčajú nakupovať
8. septembra 2025 o 16:02 Čas čítania 0:26 Predajňa Intersport skončila zo dňa na deň. Narastajúce štátne konsolidačné opatrenia prinútili majiteľov zatvoriť prevádzku Predajňa Intersport skončila zo dňa na deň. Narastajúce štátne konsolidačné opatrenia prinútili majiteľov zatvoriť prevádzku
28. augusta 2025 o 17:05 Čas čítania 0:34 Obchody budú počas zajtrajšieho sviatku SNP zatvorené. Kde počas sviatku môžeš nakúpiť? Obchody budú počas zajtrajšieho sviatku SNP zatvorené. Kde počas sviatku môžeš nakúpiť?
BEPON
Zdroj: OC Dubeň
Nekupuj si predplatné, ak nemáš peniaze
V dnešnej dobe si väčšina ľudí premyslí, čo urobí so svojimi peniazmi.
Myslíme si, že prístup k overeným, faktickým a objektívnym informáciám je nesmierne dôležitý.
Tento typ obsahu ti preto prinášame bezplatne.
Exkluzívne rozhovory alebo témy, ktoré rozoberáme viac do hĺbky, sú prístupné len pre našich predplatiteľov.
Ak sa ti naša práca páči, môžeš nás podporiť kúpou predplatného už od 1,25 eura/týždeň.
Overené informácie sú pre mňa dôležité
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Obchody Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Wikipedia / Bepon2016
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 dňami
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
včera o 11:48
Konsolidácia prinesie veľký škrt pre dôchodcov. 13. dôchodok výrazne utrpí
Konsolidácia prinesie veľký škrt pre dôchodcov. 13. dôchodok výrazne utrpí
pred 2 hodinami
AKTUÁLNE: V parlamente zasahujú hasiči aj policajti. Do podateľne dorazila podozrivá obálka
AKTUÁLNE: V parlamente zasahujú hasiči aj policajti. Do podateľne dorazila podozrivá obálka
dnes o 06:45
Úspešné firmy plánujú hromadný odchod zo Slovenska. Nevedia u nás rásť a nájsť financovanie
Úspešné firmy plánujú hromadný odchod zo Slovenska. Nevedia u nás rásť a nájsť financovanie
dnes o 13:06
Sociálna poisťovňa posúva výplatu dôchodkov. Penzisti dostanú peniaze neskôr
Sociálna poisťovňa posúva výplatu dôchodkov. Penzisti dostanú peniaze neskôr
pred 2 dňami
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
včera o 11:48
Konsolidácia prinesie veľký škrt pre dôchodcov. 13. dôchodok výrazne utrpí
Konsolidácia prinesie veľký škrt pre dôchodcov. 13. dôchodok výrazne utrpí
dnes o 06:45
Úspešné firmy plánujú hromadný odchod zo Slovenska. Nevedia u nás rásť a nájsť financovanie
Úspešné firmy plánujú hromadný odchod zo Slovenska. Nevedia u nás rásť a nájsť financovanie
včera o 15:46
Moskva vysvetľuje, prečo ruské drony napadli Poľsko. Vraj mali iný cieľ
Moskva vysvetľuje, prečo ruské drony napadli Poľsko. Vraj mali iný cieľ
pred 2 dňami
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
pred 3 dňami
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
pred 2 dňami
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
pred 2 dňami
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
3. 9. 2025 16:00
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
4. 9. 2025 16:44
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
Lifestyle news
Sme vo vesmíre sami? NASA objavila prelomové známky života na Marse pred 25 minútami
FOTO: Tretia séria Pána prsteňov sa blíži. Pozri si prvé zábery, ktoré indikujú návrat kráľa pred hodinou
Tom Holland prehovoril o abstinencii. Alkohol nepil už viac ako 3 roky pred 3 hodinami
Formula sa opäť spája s módnym svetom. Nová kolekcia Audi F1 x adidas sa zameria na štýl nielen pre pilotov pred 3 hodinami
Channing Tatum sa pochválil svojou dcérou. 12-ročná Everly na seba pútala pozornosť dnes o 13:01
Elon Musk už nie je najbohatší človek sveta. Zosadil ho muž, ktorý dvakrát nedokončil vysokú školu dnes o 12:04
Hviezda filmov Mamma Mia! prehovorila o pokračovaní. Herci sú vraj pripravení dnes o 10:53
Bývalá účastníčka Love Islandu zdieľala emotívny odkaz. Úprimne prehovorila o strate bábätka dnes o 10:07
Samsung reaguje na Apple novinky. Jeho výsmešná kampaň na sociálnych sieťach sa okamžite stala virálnou dnes o 09:13
Slovensko Všetko
Huliak navrhuje návrat povinnej vojenskej služby. Plán by zasiahol všetkých mužov od 18 rokov
pred 33 minútami
Huliak navrhuje návrat povinnej vojenskej služby. Plán by zasiahol všetkých mužov od 18 rokov
Minister priznal, že návrh si vyžiada vysoké náklady v čase konsolidácie, no považuje ho za potrebný krok.
AKTUÁLNE: V parlamente zasahujú hasiči aj policajti. Do podateľne dorazila podozrivá obálka
pred 2 hodinami
AKTUÁLNE: V parlamente zasahujú hasiči aj policajti. Do podateľne dorazila podozrivá obálka
Štát dvojnásobne preplatil kalibračné lietadlo s koženými sedadlami. Znova nakupoval od Strnada
pred hodinou
Štát dvojnásobne preplatil kalibračné lietadlo s koženými sedadlami. Znova nakupoval od Strnada
Tretí balík konsolidácie prinesie vyššie ceny mäsa a potravín. Čo čaká slovenských spotrebiteľov a výrobcov?
pred hodinou
Tretí balík konsolidácie prinesie vyššie ceny mäsa a potravín. Čo čaká slovenských spotrebiteľov a výrobcov?
Konsolidačné opatrenia zasiahnu všetkých Slovákov, no nie politikov. V apríli sa im platy zvýšia o stovky eur
dnes o 11:46
Konsolidačné opatrenia zasiahnu všetkých Slovákov, no nie politikov. V apríli sa im platy zvýšia o stovky eur
Úspešné firmy plánujú hromadný odchod zo Slovenska. Nevedia u nás rásť a nájsť financovanie
dnes o 06:45
Úspešné firmy plánujú hromadný odchod zo Slovenska. Nevedia u nás rásť a nájsť financovanie
Zahraničie Všetko
Moskva vysvetľuje, prečo ruské drony napadli Poľsko. Vraj mali iný cieľ
včera o 15:46
Moskva vysvetľuje, prečo ruské drony napadli Poľsko. Vraj mali iný cieľ
pred 3 hodinami
Elon Musk už nie je najbohatším človekom sveta. Technologického miliardára predbehol zakladateľ softvérovej spoločnosti
dnes o 12:25
Napriek spojenectvu s Moskvou Bielorusko varovalo Varšavu pred hrozbou ruských dronov
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
26. 7. 2023 13:00
Reportáž zo stanice: „Stále sa musím obhliadať, aby ma niekto nenapadol. Chodím sem, lebo nemám kam ísť“
Rozhovory Všetko
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Štát dvojnásobne preplatil kalibračné lietadlo s koženými sedadlami. Znova nakupoval od Strnada
pred hodinou
Štát dvojnásobne preplatil kalibračné lietadlo s koženými sedadlami. Znova nakupoval od Strnada
V čase, keď vláda ohlasuje tvrdé konsolidačné opatrenia vrátane rušenia sviatkov, zvyšovania daní, štátny podnik Letové prevádzkové služby kúpil od firmy z portfólia českého zbrojára Jaroslava Strnada lietadlo za takmer dvojnásobok jeho trhovej ceny.
Ako nerozflákať svoju prvú výplatu: Jednoduché rady, ktoré ti ušetria peniaze
včera o 06:30
Ako nerozflákať svoju prvú výplatu: Jednoduché rady, ktoré ti ušetria peniaze
Ako získať financie popri štúdiu: Pozri si veľký prehľad štipendií, pôžičiek a grantov pre študentov
3. 9. 2025 11:20
Ako získať financie popri štúdiu: Pozri si veľký prehľad štipendií, pôžičiek a grantov pre študentov
PREHĽAD: Kde študenti ušetria a kde si priplatia. Takéto sú ceny internátov a bytov v krajských mestách
1. 9. 2025 12:15
PREHĽAD: Kde študenti ušetria a kde si priplatia. Takéto sú ceny internátov a bytov v krajských mestách
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
22. 8. 2025 6:30
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia