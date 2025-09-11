Súd už konanie začal, konateľ firmy Peter Beliš však tvrdí, že ide o špekulatívny konkurz.
Bepon, sieť s viac ako 40 pobočkami na Slovensku, čelí návrhu na konkurz, ktorý podala spoločnosť Glett z Čadce, zameraná na predaj plaviek. Súd už konanie začal, konateľ firmy Peter Beliš však tvrdí, že ide o špekulatívny konkurz, informujú Hospodárske noviny.
Peter Beliš uviedol, že firma sa od pandémie covidu-19 snaží vyriešiť finančné problémy a očakáva, že sa situácia vyrieši. Podľa portálu môže ísť v podobných prípadoch aj o nátlak iných firiem.
Firma čelí aj ďalšiemu konaniu zo strany Bibby Factoring Slovakia a eviduje nedoplatky voči štátnym inštitúciám, a to 221-tisíc eur voči Finančnej správe, 147-tisíc eur Sociálnej poisťovni a 40-tisíc eur zdravotným poisťovniam.
Posledné tri roky Bepon dosahuje zisk, vlani takmer 200-tisíc eur, pričom tržby vlani dosiahli takmer 10 miliónov eur. Firma zamestnávala približne 108 ľudí. Ak súd rozhodne, že firma nemôže plniť záväzky, čaká ju konkurz a rozpredaj majetku.
Prečítaj si aj tieto články: