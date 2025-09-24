Kategórie
Katarina Jánošíková
dnes 24. septembra 2025 o 17:31
Čas čítania 1:25

Podvodné telefonáty sú na Slovensku čoraz častejšie. Ich počet vzrástol o 522 %

Podvodné telefonáty sú na Slovensku čoraz častejšie. Ich počet vzrástol o 522 %
Zdroj: Srdce v hlavě

Percento podvodných telefonátov oproti minulému roku narástlo až o 522 %.

Podvodné telefonáty na Slovensku narástli oproti minulému roku šesťnásobne. Takmer každý tretí hovor alebo SMS správa z neznámeho čísla bol podvod. Podľa štatistiky online služby Tel-zoznam.sk bolo v auguste 2025 identifikovaných až 1 464 podvodných telefónnych čísel, čo predstavuje nárast o 522 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka.

Podvodné hovory a SMS správy tvorili až 31 % všetkých volaní z neznámych čísel. Ďalšiu významnú časť predstavoval telemarketing (16 %). Pri podvodoch sa najčastejšie zneužívali zahraničné predvoľby Rakúska +43 (53 %), Česka +420 (33 %) a Slovenska +421 (14 %). Podvodníci zároveň čoraz častejšie používajú umelú inteligenciu, ktorá im umožňuje posielať SMS správy v plynulej slovenčine a zvýšiť tým dôveryhodnosť podvodu.

„Podvodné telefonáty sa na Slovensku stávajú veľkou hrozbou, najmä pre starších občanov. V minulosti boli bežné najmä podvody v cudzom jazyku s lámavou angličtinou, ktoré sa dali rýchlo odhaliť. Dnes podvodníci používajú AI a dokážu nahrať hlasovú nahrávku v plynulej slovenčine. To zvyšuje riziko, že obeť uverí podvodníkovi,“ vysvetľuje Jakub Mikoláš, odborník na identifikáciu neznámych telefónnych čísel prostredníctvom OSINT a zakladateľ portálu Tel-zoznam.sk.

Evidujú sa aj prípady, kedy podvodníci oslovili ženy starým priezviskom za slobodna alebo použili k osloveniu krstné meno. Tento trend naznačuje, že vishing sa bude do budúcna vyvíjať smerom k čoraz adresnejším a sofistikovanejším podvodom.

Telemarketing je na Slovensku stále veľmi využívaný nástroj na zvyšovanie predaja. Marketingové hovory tvorili až 16 % zo všetkých identifikovaných čísel. Podľa Zákona o elektronických komunikáciách (č. 452/2021 Z. z.) sa majú takéto hovory identifikovať špeciálnou marketingovou predvoľbou 0888.

Štatistika však ukazuje, že realita je iná. Túto predvoľbu využilo iba 14 % telemarketingových volaní. Väčšina marketingových hovorov prichádza z bežných mobilných alebo pevných čísel (napr. 0950, 0948 či bratislavská predvoľba 02). To občanom sťažuje rozpoznanie marketingového hovoru.

Kto najčastejšie volá Slovákom z neznámych čísel? Podľa štatistiky:
● 31 % hovorov z neznámych čísel tvorili podvody
● 16 % telemarketing
● 21 % práca, rodina a známi
● 10 % inštitúcie a úrady
● 9 % banky a finančné služby

Zo štatistiky vyplýva, že takmer každý druhý hovor z neznámeho čísla bol nevyžiadaný, pričom veľká časť z týchto hovorov predstavovala priamu hrozbu v podobe podvodov.

Štatistika bola vyhodnotená na vzorke 4 723 identifikovaných čísel za august 2025.

Kompletnú štatistiku a grafy nájdete na odkaze: https://tel-zoznam.sk/blog/podvodne-telefonne-cisla-statistika-2025/

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Unsplash/Adria Berrocal Forcada,Berkeley Communications
