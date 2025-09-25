Mali profesionálne prepracované postupy nelegálnej činnosti.
Na južnom Slovensku v obci Zbrojníky kriminalisti finančnej správy objavili nelegálnu výrobňu cigariet. Sídliť mala v priemyselnej budove v bývalom bitúnku. Údajne za ňou stoja bývalí členovia ozbrojených a bezpečnostných zložiek nielen zo Slovenska so znalosťou práce štátnych orgánov. Akcia s krycím menom „BEEF“ odhalila obrovské množstvo nelegálneho tovaru so škodou v hodnote troch miliónov eur, informuje Finančná správa SR.
Podľa daniarov malo ísť o skupinu ľudí z rôznych krajín s prepracovanými postupmi a formami nelegálnej činnosti. Operácia mala prebiehať od 21. do 23. septembra a podieľali sa na nej príslušníci kriminálky finančnej správy s podporou ozbrojených príslušníkov colných úradov.
Celkovo odhalili až dve kompletné nelegálne linky na výrobu cigariet. Tovar mal predstavovať objem deviatich kamiónov s vyše 700-tisíc sfalšovanými cigaretami značiek Marlboro a Rothmans a 21 ton tabakovej zmesi.
Technické zariadenie určené pre výrobu cigariet má dosahovať hodnotu 1,5 milióna eur a celková škoda na spotrebnej dani by mala byť vo výške troch miliónov. Vo veci sa začalo trestné stíhanie pre prečin porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru v súbehu s prečinom nepovolenej výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov. Skupina mala organizovať podobné aktivity vo viacerých štátoch. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody od 1 do 5 rokov.