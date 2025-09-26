O príchode reťazca na Slovensko sa špekulovalo už dlhšie.
Slovenský maloobchodný trh sa má v horizonte niekoľkých mesiacov rozrásť o nový reťazec. Ruský diskontný reťazec Mere už pôsobí v Česku a ďalších európskych krajinách a láka zákazníkov výhodnými cenami, upozornil portál Aktuality.sk.
Predajne Mere fungujú minimalisticky. Tovar sa často umiestňuje priamo na paletách, čo umožňuje rýchlejšie doplnenie a nižšie náklady. Slogan spoločnosti znie: „Nízke ceny každý deň.“ Rovnaký používa aj poľská Biedronka. Produkty pochádzajú z rôznych krajín.
O príchode reťazca na Slovensko sa špekulovalo už dlhšie. Presný dátum otvorenia zatiaľ nie je známy.
Prečítaj si aj tieto články:
25. septembra 2025 o 11:13 Čas čítania 0:57 Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
17. septembra 2025 o 15:59 Čas čítania 0:34 Kaufland končí s papierovými účtenkami. Všetky nákupy teraz nájdeš v digitálnej forme