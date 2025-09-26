Ministerka tvrdí, že novelizácia je potrebnou reakciou a zároveň dôkazom absurdnosti súčasnej doby.
Piatkové prijatie novely ústavy je historickým momentom, ktorý zabezpečuje, že naša kultúra, identita a etika odteraz stoja už aj na pevnom právnom základe. Na sociálnej sieti to uviedla ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS).
Zároveň vyjadrila názor, že novelizácia je potrebnou reakciou a zároveň dôkazom absurdnosti súčasnej doby. „Progresivizmus nás doviedol do situácie, že do ústavy musíme zakotvovať biologický fakt, že poznáme dve pohlavia," zdôraznila a vyzdvihla aj úpravy kľúčových otázok výchovy a adopcií. „Ako žena a matka obzvlášť oceňujem, že ústava teraz chráni záujmy detí a rodín,“ dodala.
Parlament v piatok schválil vládnu novelu Ústavy SR. Zakotvia tak do nej dve pohlavia - muža a ženu. Pribudne do nej i zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces.
Z 99 prítomných poslancov návrh podporilo 90, proti boli siedmi, dvaja nehlasovali, nikto sa nezdržal. Novelu podporili okrem koaličných aj opoziční poslanci z klubu KDH okrem Františka Majerského a Františka Mikloška, ktorí nehlasovali. Za hlasovali aj traja poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ.
