Matovič nateraz odmietol ich vylúčenie z poslaneckého klubu.
Líder Hnutia Slovensko a poslanec Národnej rady (NR) SR Igor Matovič by sa na mieste Mareka Krajčího a Rastislava Krátkeho (obaja Slovensko, Za ľudí, KÚ) vzdal poslaneckého mandátu. Uviedol to v reakcii na ich podporu novely ústavy počas hlasovania v parlamente. Ich hlasovanie označil za zradu.
Vyčítal im formu i spôsob. Upozornil, že na vzdanie sa mandátu ich však nevyzýva, keďže v ich hnutí možno hlasovať slobodne. Nateraz odmietol ich vylúčenie z poslaneckého klubu.
Prečítaj si aj tieto články:
26. septembra 2025 o 14:41 Čas čítania 2:00 KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas
23. septembra 2025 o 10:51 Čas čítania 1:30 Marta Šimečková odmieta obvinenia z podvodov. Podáva trestné oznámenie za urážanie