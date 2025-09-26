- produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
- sex, nahotu a iný NSFW obsah
- násilie, krv alebo obsah nevhodný pre citlivé povahy
Vyšetrovatelia zistili celkom osem útokov.
V známom pražskom nákupnom stredisku brutálne týrali ľudí bez domova. Traja ochrankári vo veku 19 až 21 rokov sa dopustili násilia a všetko si nahrávali na mobilný telefón. Polícia názov obchodného centra nespresnila, no podľa zistení portálu CNN Prima NEWS ide o obchodný dom Palladium na Námestí Republiky.
Vyšetrovatelia zistili celkom osem útokov. Incident sa začal koncom minulého roka, keď sa obsluha v jednej z reštaurácií dostala do konfliktu s mladým cudzincom a privolala ochranku. Ochrankári muža odviedli na evakuačné schodisko, použili proti nemu slzný sprej a začali ho biť. Donútili ho, aby si dal dole kožený opasok, ktorým ho bičovali po holom chrbte.
V mobilnom telefóne jedného z ochrankárov polícia našla videá, na ktorých je zachytené brutálne zaobchádzanie s bezdomovcami. Tých kopali, bili päsťami a teleskopickými obuškami, pričom jedného z nich dokonca nútili k masturbácii.
Polícia identifikovala a vypočula niekoľko obetí a pokračuje v pátraní po ďalších. Traja ochrankári čelia obvineniam z ublíženia na zdraví, vydierania, lúpeže a nebezpečného vyhrážania sa. Hrozí im 8 rokov väzenia.
Prečítaj si aj tieto články: