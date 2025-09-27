Prezident sa pre novelu Ústavy SR neobráti na Ústavný súd SR.
Prezident SR Peter Pellegrini oznámil, že sa pre novelu ústavy neobráti na Ústavný súd SR. Po doručení ju podpíše, hoci by nemusel, lebo ju podporilo 90 poslancov. Uviedol to v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Zároveň podotkol, že väčšina poslancov nepovažuje novelu ústavy za ohrozenie právneho štátu, čo podľa neho potvrdila široká škála podpory v parlamente.
Pellegrini v rozhlase spomenul aj to, že nevidí dôvod, aby podnikol kroky voči šéfovi SIS Pavlovi Gašparovi. Pripomenul, že Gašpar sa zodpovedá priamo premiérovi Robertovi Ficovi a ak má jeho dôveru, je to v rukách premiéra. Prezident sa však s Gašparom plánuje v najbližších dňoch stretnúť. Hovorí, že žiadnej tajnej službe neprospieva, ak je medializovaná.
Chce sa stretnúť s premiérom aj ministrom financií
Pred podpisom konsolidačného balíka chce prezident SR Peter Pellegrini ešte hovoriť s premiérom Robertom Ficom a ministrom financií Ladislavom Kamenickým. Plánuje sa ich pýtať, ako vidia do budúcna ekonomickú situáciu krajiny.