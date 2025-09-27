Slovensko čaká ochladenie, pribudnú mrazy aj prvý sneh.
- Slovensko sa pripravuje na výrazné ochladenie, ktoré k nám dorazí začiatkom budúceho týždňa od severovýchodu, informuje iMeteo.
- Nad Škandináviou a západným Ruskom sa počas víkendu vytvorí tlaková výš. Tá prinesie stabilné počasie, no zároveň aj vpád studeného vzduchu z Arktídy.
- Teploty začnú klesať od pondelka. Ochladenie sa prejaví aj v horských oblastiach. Zníži sa hranica sneženia a sneh sa môže objaviť už pod 1500 metrov nad morom.
Širší kontext: Zatiaľ čo cez víkend sa denné maximá budú pohybovať medzi 12 až 19 °C, v pondelok už dosiahnu len 9 až 16 °C. Ochladzovanie bude pokračovať každý deň a v strede týždňa by sa najvyššie teploty mali pohybovať len od 6 °C na severe po 13 °C na juhu Slovenska. To už je pod hranicou 13 °C, ktorá sa považuje za signál na spustenie vykurovacej sezóny.
Výrazne chladnejšie bude aj v noci. Najskôr sa mrazy očakávajú v dolinách a kotlinách na severe krajiny, postupne sa však rozšíria aj do nížin. V polovici budúceho týždňa by nočné teploty mali klesať na +5 až -5 °C.
Prečítaj si aj tieto články:
26. septembra 2025 o 18:52 Čas čítania 0:21 Ivan Štefanec odchádza z klubu KDH. Reaguje na spoluprácu strany so Smerom-SD
26. septembra 2025 o 14:41 Čas čítania 2:00 KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas