TASR
dnes 29. septembra 2025 o 20:08
Čas čítania 0:55

FOTO: Vandali poškodili české veľvyslanectvo v Moskve: Budovu posprejovali vulgárnymi nápismi

Kategória:
Zahraničie
FOTO: Vandali poškodili české veľvyslanectvo v Moskve: Budovu posprejovali vulgárnymi nápismi
Zdroj: x.com/ @JanLipavsky

Budova bola terčom útokov už v minulosti a napätie medzi ČR a Ruskom pokračuje pre situáciu na Ukrajine.

Veľvyslanectvo ČR v Moskve v noci na pondelok poškodili vandali. Na budovu nasprejovali vulgárne nápisy v češtine. Na sociálnej sieti X o tom informoval minister zahraničných vecí ČR Jan Lipavský. 

 „Takto dopadla česká ambasáda v Moskve po vyčíňaní vandalov. Obraz si urobte sami. Veľvyslanec Daniel Koštoval osobne odovzdá protestnú nótu ministerstvu zahraničných vecí,“ napísal Lipavský a k príspevku priložil fotografie posprejovanej budovy.

„Budeme sa dožadovať informácií o zadržaných a kompenzácie za majetkovú ujmu. Každý štát musí zabezpečiť ochranu diplomatov a bezpečnosť zastupiteľských úradov. Tento útok je neprijateľný,“ zdôraznil.

Portál Novinky.cz pripomína, že areál českého veľvyslanectva by mal byť strážený ruskou ochrankou. Tá však zjavne proti vandalom nezasiahla.

Budova českej ambasády bola terčom vandalov už v minulosti

Vzťahy medzi Ruskom a ČR sú pre pokračujúcu inváziu na Ukrajine dlhodobo napäté. Budova českej ambasády bola terčom vandalov už v minulosti. V roku 2020 skupina maskovaných ľudí vyvesila na plot nápis „Stop fašizmu“ a do areálu hodila niekoľko dymovníc. K incidentu sa neskôr prihlásila nacionalistická strana Iné Rusko, podľa ktorej išlo o reakciu na odstránenie sochy sovietskeho maršala Koneva v Prahe. Páchateľov vtedy ruské úrady nestíhali.

29. septembra 2025 o 14:28 Čas čítania 0:37 Jiří Mádl: Rusi si z našich milovaných susedov zo Slovenska spravili laboratórium
29. septembra 2025 o 14:17 Čas čítania 0:49 Bude mať Rusko vlastný Big Mac či McNuggets? McDonald's príde čoskoro o ochranné známky
29. septembra 2025 o 13:32 Čas čítania 1:22 Aktivisti poukázali na údajné prepojenie Krajčího a Moskvy. Matovič sa hnevá, obviňuje progresívcov
Zdroj: x.com/ @JanLipavsky
Česko Moskva Správy zo sveta
