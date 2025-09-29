Budova bola terčom útokov už v minulosti a napätie medzi ČR a Ruskom pokračuje pre situáciu na Ukrajine.
Veľvyslanectvo ČR v Moskve v noci na pondelok poškodili vandali. Na budovu nasprejovali vulgárne nápisy v češtine. Na sociálnej sieti X o tom informoval minister zahraničných vecí ČR Jan Lipavský.
Takhle dopadla česká ambasáda v Moskvě po řádění vandalů. Obrázek si udělejte sami. Velvyslanec Daniel Koštoval osobně předá protestní nótu na ministerstvu zahraničí. Budeme se dožadovat informací o zadržených a kompenzace za majetkovou újmu. Každý stát musí zajistit ochranu… pic.twitter.com/9tEoIjJnYX— Jan Lipavský (@JanLipavsky) September 29, 2025
„Takto dopadla česká ambasáda v Moskve po vyčíňaní vandalov. Obraz si urobte sami. Veľvyslanec Daniel Koštoval osobne odovzdá protestnú nótu ministerstvu zahraničných vecí,“ napísal Lipavský a k príspevku priložil fotografie posprejovanej budovy.
„Budeme sa dožadovať informácií o zadržaných a kompenzácie za majetkovú ujmu. Každý štát musí zabezpečiť ochranu diplomatov a bezpečnosť zastupiteľských úradov. Tento útok je neprijateľný,“ zdôraznil.
Portál Novinky.cz pripomína, že areál českého veľvyslanectva by mal byť strážený ruskou ochrankou. Tá však zjavne proti vandalom nezasiahla.
Budova českej ambasády bola terčom vandalov už v minulosti
Vzťahy medzi Ruskom a ČR sú pre pokračujúcu inváziu na Ukrajine dlhodobo napäté. Budova českej ambasády bola terčom vandalov už v minulosti. V roku 2020 skupina maskovaných ľudí vyvesila na plot nápis „Stop fašizmu“ a do areálu hodila niekoľko dymovníc. K incidentu sa neskôr prihlásila nacionalistická strana Iné Rusko, podľa ktorej išlo o reakciu na odstránenie sochy sovietskeho maršala Koneva v Prahe. Páchateľov vtedy ruské úrady nestíhali.