Americký reťazec rýchleho občerstvenia McDonald's môže v rokoch 2026 a 2027 stratiť kontrolu nad viac ako desiatimi ochrannými známkami v Rusku.
Podľa údajov Rospatentu vypršia v roku 2026 výhradné práva na ochranné známky Happy Meal, McNuggets, Royal Cheeseburger, McDrive a McCountry.
V roku 2027 skončí platnosť niekoľkých registrácií týkajúcich sa loga a názvu spoločnosti, ako aj ochranných známok McMuffin, Big Mac, Mac Fries, McChicken a McDonald's McCola. Medzi ochranné známky, ktorých platnosť vypršala už skôr, patria Big Mac a Bolshoy Mak (v roku 2025) a McCountry (v roku 2024).
McDonald's na jar roku 2022 po viac ako 30 rokoch ukončil svoje pôsobenie v Rusku, podobne ako iné západné firmy odišiel z krajiny po invázii jej armády na Ukrajinu.
Čo to znamená v praxi?
To, že McDonald's príde v Rusku o ochranné známky, znamená, že už nad nimi nebude mať žiadnu právnu kontrolu. Ak si ich firma nepredĺži, môže si ich zaregistrovať ktokoľvek iný, napríklad ruské podniky.
Tie potom budú môcť úplne legálne používať známe názvy ako Big Mac, Happy Meal či McNuggets, hoci s pôvodným McDonald's nemusia mať nič spoločné. V praxi to teda vyzerá tak, že v Rusku sa pokojne môžu objaviť „nové“ Big Macy alebo McNuggets, ale budú to iba ruské napodobeniny.