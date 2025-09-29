Jeho slová už rezonujú na sociálnych sieťach a získali podporu mnohých známych osobností.
Herec, scenárista a režisér Jiří Mádl si pri príležitosti Dňa českej štátnosti prevzal Striebornú medailu predsedu Senátu a predniesol emotívny príhovor, ktorý si okamžite získal pozornosť verejnosti aj na sociálnych sieťach.
V prejave hovoril o hrdosti na Českú republiku, poukázal na riziká dezinformácií a varoval pred vytrvalým zlom, ktoré ohrozuje slobodu a demokraciu. „Skutočné zlo je vytrvalé, premýšľa na niekoľko rokov dopredu a ľudský život pre neho nemá hodnotu. Nepotrebuje ďalšie impulzy. Konať zlo je jeho podstatou a nevyhnutnosťou k prežitiu,“ povedal Mádl pri preberaní ceny na ČT 24.
Mádl sa prihovoril aj Slovákom: „Rusi našli na každý národ nejakú tú cestu. Z našich tak veľmi milovaných susedov zo Slovenska si urobili svoje laboratórium a zistili, ako rýchlo je možné demontovať inštitúcie vo vyspelej zemi. Ja ale verím, že čo ide príliš rýchlo, narazí do steny,“ dodal Mádl a upozornil, že aj v náročných historických situáciách je možné nájsť riešenie: „Je možné nájsť svetlo.“