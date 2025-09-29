Kategórie
TASR
dnes 29. septembra 2025 o 18:00
Čas čítania 1:24

AKTUÁLNE: Slovensko môže definitívne prísť o dodávky ruského plynu. Bulharsko zvažuje ukončiť jeho dovoz

Kategória:
Zahraničie
AKTUÁLNE: Slovensko môže definitívne prísť o dodávky ruského plynu. Bulharsko zvažuje ukončiť jeho dovoz
Zdroj: Refresher

Bulharsko odmieta finančne podporovať Rusko.

Bulharsko podporuje plán Európskej únie (EÚ) ukončiť dovoz ruského zemného plynu do konca roku 2027, vyhlásil bulharský minister energetiky Žečo Stankov. Podľa magazínu Politico tento plán zastaví dodávky plynu z Ruska aj na územie Slovenska a Maďarska.

Magazín vysvetľuje, že po tom čo, Ukrajina v januári odmietla obnoviť dohodu o prevoze plynu cez svoje územie, ostáva Bulharsko posledným prístupovým bodom pre prísun ruského zemného plynu na územie EÚ cez plynovod TurkStream. Ostatné trasy z Ruska sú totiž buď poškodené, alebo podliehajú sankciám.

„Ako členský štát EÚ Bulharsko zosúlaďuje svoje opatrenia s európskou legislatívou a politikou vrátane postupného odstrihnutia sa (od ruských energetických surovín) do konca roka roka 2027,“ uviedol Stankov pre magazín Politico. „Do 1. januára 2028 očakávame úplné ukončenie spotreby ruského plynu v celej Európe,“ pokračoval.

Fico je jednoznačne proti

Bulharský premiér Rosen Željazkov minulý týždeň - po prejave amerického prezidenta Donalda Trumpa na pôde Valného zhromaždenia OSN - vyhlásil, že jeho vláda podporuje ukončenie dodávok ruských energetických surovín do EÚ. „Pridáme sa k rozhodnutiam EÚ ukončiť v krátkodobom horizonte zmluvy o využívaní alebo tranzite ruského zemného plynu,“ povedal Željazkov v New Yorku.

15. augusta 2025 o 13:15 Čas čítania 3:58 Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska

Európska komisia v máji predstavila návrh legislatívy na postupné ukončenie dovozu ropy, plynu a jadrového paliva z Ruska do krajín EÚ, a to do 1. januára 2028. Predseda vlády SR Robert Fico v reakcii oznámil, že návrh je v súčasnej podobe neakceptovateľný, pretože by výrazne poškodil konkurencieschopnosť EÚ aj Slovenska.

Politico uvádza, že rozhodnutie Bulharska zrejme vyvolá obavy na Slovensku a v Maďarsku, pretože obe krajiny stále dovážajú približne 70 percent svojho plynu z Ruska. „Neočakávame, že Maďarsko a Slovensko budú v dôsledku (tohto návrhu) musieť čeliť výzvam v oblasti energetickej bezpečnosti,“ vyhlásil Stankov.

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó podľa Politica vo štvrtok vyhlásil, že ho Bulharsko „uistilo, že to nedostane Maďarsko do ťažkej situácie“.

„Je to len návrh, zatiaľ nepadlo žiadne rozhodnutie,“ poznamenal maďarský minister.

„Na prechod z existujúcich dlhodobých zmlúv je dostatok času,“ vyhlásil Stankov a dodal, že Bulharsko v súčasnosti so susednými štátmi rokuje o organizovaní spoločných tendrov na dovoz amerického skvapalneného zemného plynu (LNG), a to už od budúceho roka.

29. septembra 2025 o 14:28 Čas čítania 0:37 Jiří Mádl: Rusi si z našich milovaných susedov zo Slovenska spravili laboratórium Jiří Mádl: Rusi si z našich milovaných susedov zo Slovenska spravili laboratórium
29. septembra 2025 o 17:19 Čas čítania 0:50 Humanoidného robota si po novom kúpiš aj na Alze. Firma zverejnila ceny Humanoidného robota si po novom kúpiš aj na Alze. Firma zverejnila ceny
29. septembra 2025 o 11:16 Čas čítania 0:42 Slováci hromadne podpisujú petíciu proti zrušeniu 17. novembra. Pridali sa aj známe osobnosti Slováci hromadne podpisujú petíciu proti zrušeniu 17. novembra. Pridali sa aj známe osobnosti
Nord Stream 2 plynovod
Plynovod, ilustračná fotografia. Zdroj: TASR/AP
Bulharsko Správy zo sveta Vojna na Ukrajine
Náhľadový obrázok: Refresher
