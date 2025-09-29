Signatári apelujú na to, že sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou.
Iniciatíva Chcem tu zostať spolu s ďalšími občianskymi združeniami, osobnosťami Nežnej revolúcie a desiatkami hercov a herečiek sa postavila proti zrušeniu 17. novembra ako dňa pracovného pokoja, informuje iniciatíva na sociálnej sieti.
Podľa signatárov ide o zásadný symbol slobody a demokracie, ktorý si Slovensko pripomína dvomi historickými udalosťami – študentskými protestmi proti nacizmu v roku 1939 a začiatkom Nežnej revolúcie v roku 1989.
„Zrušenie dňa pracovného pokoja počas tohto sviatku by nebolo len ekonomickým opatrením, ale predovšetkým nebezpečným prejavom neúcty voči všetkým, ktorí sa postavili totalitným režimom a vybojovali pre nás slobodu, v ktorej dnes žijeme,“ uvádza sa v petícii.
Autori vyzývajú poslankyne a poslancov Národnej rady SR, aby odmietli akékoľvek návrhy, ktoré by oslabovali význam tohto štátneho sviatku.
Pod výzvu sa podpísali známe osobnosti novembra 1989 – Peter Tatár, Juraj Flamik a Zuzana Mistríková – ako aj desiatky umelcov vrátane Emílie Vášáryovej, Richarda Stankeho, Táne Pauhofovej či Tomáša Maštalíra.
„Sloboda a demokracia nie sú samozrejmosť. Nezabúdajme na to, za čo bojovali generácie pred nami a zachovajme 17. november ako večnú pripomienku a oslavu týchto hodnôt“, apelujú signatári.