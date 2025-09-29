Dychová skúška u vodiča skončila s negatívnym výsledkom.
Na ceste od obce Janice na Rimavskú Seč došlo k vážnej dopravnej nehode, po ktorej skončilo vozidlo mimo cesty. Nehoda si vyžiadala bližšie neurčený počet obetí. V aute sa nachádzalo sedem ľudí, vrátane maloletých osôb. Vodič nebol pod vplyvom alkoholu.
„Príčina nehody, ako aj všetky bližšie okolnosti jej vzniku, budú predmetom ďalšieho vyšetrovania. V súvislosti s nehodou bude vedené trestné konanie, do ktorého budú pribratí aj znalci z odboru súdneho lekárstva a z odboru cestnej dopravy,“ napísala polícia na sociálnej sieti Facebook.
29. septembra 2025 o 14:28 Čas čítania 0:37 Jiří Mádl: Rusi si z našich milovaných susedov zo Slovenska spravili laboratórium
29. septembra 2025 o 19:26 Čas čítania 1:03 VIDEO: Bizár počas živého vstupu. Reportér opisoval páchateľa zločinu, ten sa objavil rovno za ním