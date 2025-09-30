Štát pritom vypláca príspevky na hygienu, psa aj cestovanie.
Štát ponúka viacero príspevkov a dávok, o ktorých mnohí ľudia netušia. Niektoré sa týkajú zdravotného postihnutia, iné pomáhajú pri nástupe do práce či pri úmrtí blízkeho. Hoci ide o zákonné nároky, často ostávajú nevyužité. Pozreli sme sa na tie, ktoré sú menej známe, no ľuďom môžu uľahčiť život alebo výrazne pomôcť.
- Kto má nárok na príspevok až 80 % z hrubej mzdy po pracovnom úraze.
- Ako získať 200 € mesačne na dochádzanie za prácou.
- Kto má nárok na príspevok 200 € na pohreb blízkej osoby.
- Kto môže poberať príspevok na hygienu alebo výživu.
- Koľko dostanú rodičia prvákov na školské pomôcky v roku 2025.
Príspevok po úraze
Ak človek utrpí pracovný úraz a potrebuje čas na zotavenie pred návratom do zamestnania, môže požiadať o príspevok na takzvanú pracovnú rehabilitáciu. Ide o oficiálny nástroj v systéme sociálneho poistenia, ktorý umožňuje získať až 80 % z hrubej mzdy počas maximálne šiestich mesiacov.
Cieľom je podporiť fyzickú a psychickú obnovu po úraze v rámci riadeného procesu, ktorý môže zahŕňať odborné poradenstvo, rekondičné aktivity alebo prípravu na návrat do práce. Príspevok vypláca Sociálna poisťovňa z úrazového poistenia, ktoré za zamestnancov platia zamestnávatelia.
Pracovná rehabilitácia je zakotvená v zákone od roku 2005, no podľa údajov Sociálnej poisťovne o ňu doteraz požiadal len jeden človek. Dôvodom môže byť nízka informovanosť o existencii tohto nároku a komplikovanejší administratívny proces. Žiadosť sa podáva cez zamestnávateľa a je potrebné doložiť aj lekárske odporúčanie. V praxi ľudia po úraze častejšie využívajú štandardnú práceneschopnosť, ktorá však prináša nižšiu finančnú náhradu.