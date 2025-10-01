Kategórie
Natália Mišániová
dnes 1. októbra 2025 o 9:30
Čas čítania 2:06

Nový rebríček najbohatších Slovákov odhalil 15 nových tvárí. Pozri si, koľko zarobili Milan Dubec či Dalibor Cicman

Slovensko
Nový rebríček najbohatších Slovákov odhalil 15 nových tvárí. Pozri si, koľko zarobili Milan Dubec či Dalibor Cicman
Zdroj: instagram/@forbesslovensko

Celkovo šesťdesiatka najmajetnejších disponuje približne 24 miliardami eur.

Magazín Forbes zverejnil nový rebríček najbohatších Slovákov za rok 2025. Rebríček tentoraz obsahuje 60 miest a prináša 15 nových tvárí. Objavili sa medzi nimi známe osobnosti, ale aj podnikatelia, ktorí roky potichu budovali svoje firmy až do veľkých rozmerov bez výraznej mediálnej pozornosti.

Zoznam odhalil aj nízke zastúpenie žien – je ich len päť. Dve podnikajú spoločne, ďalšia figuruje spolu so svojím bratom. Reálne teda len tri priečky patria primárne ženám, čo predstavuje približne päť percent.

Celkovo disponuje šesťdesiatka najmajetnejších približne 24 miliardami eur. Prvá päťka vlastní až 40 % z tejto sumy, teda vyše 9,6 miliardy eur. Ich majetky medziročne narástli o 1,37 miliardy, najmä vďaka zhodnocovaniu aktív a dlhodobo vyplácaným dividendám.

1. Tomáš Chrenek 2,25 mld. eur
2. Jozef a Patrik Tkáčovci 2,1 mld. eur
3. Jaroslav Haščák s rodinou 2 mld. eur
4. Ivan Chrenko 1,68 mld. eur
5. Ivan Jakabovič 1,59 mld. eur
6. Miroslav Trnka 880 mil. eur
7. Ján a Elena Hrubí 850 mil. eur
8. Peter Paško 850 mil. eur
9. Martin Kúšik 700 mil. eur
10. Milan Fiľo 680 mil. eur
11. Ján Moder s rodinou 570 mil. eur
12. Evžen Balko s rodinou 510 mil. eur
13. Mária Blašková s rodinou 510 mil. eur
14. Jozef Oravkin 480 mil. eur
15. Maroš Grund 470 mil. eur
16. Richard Marko 470 mil. eur
17. Ján Sabol 450 mil. eur
18. Roman Berger 400 mil. eur
19. Pavol Jakubec 400 mil. eur
20. Oszkár Világi 360 mil. eur

