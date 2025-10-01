Kategórie
Natália Mišániová
dnes 1. októbra 2025 o 8:02
Čas čítania 0:32

Najväčší zamestnávateľ na Spiši hlási prepúšťanie. Známa firma zruší stovku pracovných miest

Slovensko
Najväčší zamestnávateľ na Spiši hlási prepúšťanie. Známa firma zruší stovku pracovných miest
Zdroj: TASR - Oliver Ondráš

Spoločnosť zároveň investuje do modernizácie a rozširuje portfólio výroby.

V závode Embraco Slovakia v Spišskej Novej Vsi, ktorý je najväčším zamestnávateľom na Spiši, panuje napätie a obavy. Firma oznámila, že v najbližších mesiacoch prepustí stovku ľudí. Dôvodom je pokles svetového dopytu po kompresoroch používaných v komerčnom chladení, informuje web Regióny.sk.

Prepúšťanie začalo už koncom augusta

Proces hromadného prepúšťania sa začal už koncom augusta a skončiť by mal do troch mesiacov. O tom, kto príde o prácu, sa zamestnanci dozvedajú postupne, najmä na prelome septembra.

Podľa riaditeľa závodu Andrého Bublitza ide o nevyhnutný krok po vyčerpaní všetkých iných možností, ako udržať plnú zamestnanosť. Po týchto zmenách ostane v podniku pracovať asi 1 300 ľudí.

Spoločnosť zároveň investuje do modernizácie a rozširuje portfólio výroby. Popri kompresoroch začína pripravovať aj produkciu priemyselných motorov a komponentov, čo by malo do budúcnosti zvýšiť stabilitu a odolnosť závodu.

Embraco
Zdroj: TASR - Adriána Hudecová
Správy z domova
