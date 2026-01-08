Doprava je vedená iba po krajnici.
Na diaľnici D1 na Prístavnom moste v Bratislave v smere na Trnavu došlo k dopravnej nehode, pri ktorej sa zrazilo päť vozidiel. Na mieste zasahujú dopravní policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave, informovala Polícia SR - Bratislavský kraj na sociálnej sieti.
Doprava je v danom úseku vedená iba po krajnici, v dôsledku čoho sa v oblasti tvoria rozsiahle kolóny. Polícia vyzýva vodičov na zvýšenú opatrnosť a trpezlivosť a zároveň odporúča využiť alternatívne trasy. Podľa informácií Zelenej vlny STVR je úsek síce prejazdný, no vodiči musia počítať so zdržaním približne 15 až 20 minút. Stellacentrum zároveň upozorňuje, že kolóny sa tvoria už od Mosta SNP.
