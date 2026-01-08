Pátranie prebieha v širšom okolí.
Z pracoviska v Hurbanove vo štvrtok (8. januára) ráno utiekol 47-ročný väzeň Alexander Szabó. Polícia po ňom okamžite vyhlásila intenzívne pátranie. Do akcie sa zapojili hliadky z obvodných oddelení, psovodi, mestská polícia aj príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže. Pátranie prebieha v širšom okolí.
Podľa informácií polície mal muž v čase úteku oblečené sivé nohavice a prešívanú bundu s výrazným bielym pásom. Polícia vyzýva verejnosť, aby v prípade, že muža spozoruje alebo má informácie o jeho pohybe, okamžite kontaktovala linku 158.
