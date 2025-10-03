Peniaze je možné využiť na školné, projekty či pobyt v zahraničí a pri niektorých pôžičkách sa môže časť dlhu odpustiť.
Študenti majú k dispozícii viaceré typy pôžičiek od Fondu na podporu vzdelávania (FNPV), ktoré im môžu uľahčiť financovanie vysokoškolského štúdia.
Študentská pôžička
Študentská pôžička ponúka nízky úrok 4 % ročne a počas štúdia sa neúročí ani nespláca. Peniaze možno využiť na školné, projekty alebo pobyt v zahraničí. Študent môže získať viac ako 1 000 € – bez ručiteľa 4 000 €, s ručiteľom až 7 500 €. Pre študentov na svetovo excelentných univerzitách (zaradených medzi top 500 podľa Shanghai, QS alebo THE) je možné požiadať až o 40 000 €.
