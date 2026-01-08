Termín sa blíži.
Slováci majú len pár týždňov na splnenie dôležitých daňových povinností, inak im hrozia vysoké pokuty.
Do 2. februára 2026 je potrebné podať priznanie k dani z nehnuteľností a priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2025, pričom daň z motorových vozidiel treba zaplatiť do rovnakého termínu. Tento posun termínu je z dôvodu, že 31. január 2026 pripadá na sobotu, takže sa lehota presúva na najbližší pracovný deň. Informujú o tom Regióny.sk
Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva obci alebo mestu, kde sa nehnuteľnosť nachádza, a týka sa tých, ktorým vznikla daňová povinnosť, napr. nových vlastníkov, správcov, nájomcov či užívateľov. Ak pri danej nehnuteľnosti nedošlo k zmene, povinnosť sa zvyčajne už v ďalších rokoch neopakuje a samospráva pošle daňovníkovi daňové rozhodnutie automaticky.
Pozor si treba dať na pokuty pri meškaní lehoty. Správca dane môže uložiť pokutu až do výšky vyrubenej dane, pričom minimálna pokuta je 5 € a maximálna môže byť 3 000 € pri priznaní k nehnuteľnostiam.
Pokuty sa od 1. januára 2026 sprísnili
Od 1. januára 2026 platia prísnejšie sankcie za správne delikty (pozn. redakcia ide o napr. nepodanie daňového priznania v lehote, nezaplatenie dane alebo poplatku atď.). Minimálna pokuta stúpla na 100 eur a pri nepodaní daňového priznania môže dosiahnuť až 30 alebo 60 tisíc eur. Kto daň uhradí do 15 dní, môže získať zníženie pokuty na dve tretiny.