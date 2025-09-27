Kategórie
TASR
dnes 27. septembra 2025 o 17:11
Čas čítania 0:35

PRIESKUM: Voľby by v Česku jednoznačne vyhral Babiš. Vládnuce Spolu by porazil o viac ako 13 %

Kategória:
Zahraničie
PRIESKUM: Voľby by v Česku jednoznačne vyhral Babiš. Vládnuce Spolu by porazil o viac ako 13 %
Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Voľby v ČR by vyhralo ANO, Spolu a SPD oslabili, Starostovia posilnili.

Voľby do Poslaneckej snemovne ČR by podľa najnovšieho prieskumu agentúry Kantar pre Českú televíziu vyhralo hnutie ANO so ziskom 33 % hlasov. Na druhom mieste by sa umiestnila koalícia vládnych strán Spolu s 19,5 %, nasledovaná stranou Starostovia a nezávislí (STAN) s 13 %. Zhodne po 9,5 % hlasov by získali Piráti a Sloboda a priama demokracia (SPD).

Do snemovne by sa zhodne so 6 % dostali aj Motoristi a predstavitelia koalície Stačilo!, za ktorú spoločne kandidujú komunisti a sociálni demokrati. Prieskum sa uskutočnil na vzorke 1042 respondentov medzi 1. a 19. septembrom. Voľby do českého parlamentu sa budú konať budúci piatok a sobotu 3. a 4. októbra.

Hnutie ANO si udržalo rovnakú podporu ako minulý mesiac, koalícia Spolu stratila pol bodu, SPD si pohoršila o 1 %. STAN si naopak prilepšili o jeden bod, Motoristi o pol bodu. Zvyšné strany si udržali približne rovnaký výsledok ako pred mesiacom.

volební štáb Andreje Babiše
Zdroj: Refresher/David Marcin
Súvisiace témy:
Česká republika Česko Prieskum verejnej mienky Správy zo sveta Voľby
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR/Jakub Kotian
