Barbora Fábryová
dnes 20. septembra 2025 o 13:47
Čas čítania 0:50

V KFC v Česku odhalili mäso po dátume spotreby. Prevádzkovateľovi hrozí pokuta, reťazec tvrdí, že išlo o ojedinelý incident

Kategória:
Zahraničie
V KFC v Česku odhalili mäso po dátume spotreby. Prevádzkovateľovi hrozí pokuta, reťazec tvrdí, že išlo o ojedinelý incident
Zdroj: kfc

Inšpekcia odhalila v libereckom KFC mäso po dátume spotreby.

  • Česká štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI) našla v libereckej reštaurácii reťazca KFC takmer deväť kilogramov marinovaného mäsa po dátume spotreby, informuje český portál Seznam Zprávy.
  • Inšpektori zakázali mäso uvádzať na trh a oznámili, že so spoločnosťou AmRest, ktorá prevádzkuje KFC v Česku, začnú správne konanie o uložení pokuty. Podnet na kontrolu vzišiel z reportáže novinára Jana Tunu.
  • Hovorca inšpekcie Pavel Kopřiva uviedol, že od začiatku tohto roka uskutočnili približne 70 kontrol pobočiek KFC. V deviatich prípadoch zistili pochybenia, dosiaľ však nešlo o falšovanie trvanlivosti mäsa.
  • Podľa Kopřivu išlo najmä o hygienické nedostatky, v niektorých prípadoch aj o nadlimitné množstvo koliformných baktérií v ľade alebo v jedle.

Širší kontext: Jan Tuna vo svojej reportáži tvrdí, že reťazec systematicky manipuluje s trvanlivosťou a používa aj zapáchajúce mäso. Niekoľko bývalých či súčasných zamestnancov opísalo údajné prelepovanie etikiet alebo podávanie jedál z mäsa, ktoré sa malo zlikvidovať. SZPI avizovala, že zvýšená intenzita kontrol bude ešte pokračovať.

AmRest, prevádzkovateľ KFC, pochybenie odmieta. Riaditeľka trhu KFC Czechia Ivana Dlouhá Makalová označila situáciu za ojedinelý incident. Podľa nej mäso nebolo určené na predaj a malo sa zlikvidovať už večer po skončení smeny. „S poľutovaním potvrdzujeme, že došlo k porušeniu našich postupov, ale zákazníci nedostali žiadne jedlo po dátume spotreby,“ uviedla.

Hranolky KFC
Zdroj: Refresher
Česká republika Česko KFC Správy zo sveta
