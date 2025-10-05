Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 5. októbra 2025 o 7:15
Čas čítania 0:37

Banky spúšťajú novinku: Oddnes už nepošleš peniaze na zlý účet

Zdroj: Pexels/Negative Space/na voľné použitie

Od dneška banky pri prevodoch automaticky overia, či zadaný IBAN patrí k menu príjemcu alebo k názvu firmy, ktorú si uviedol ako príjemcu.

Dnes, 5. októbra 2025, začína platiť novinka pri odosielaní platieb v eurách. Klienti si môžu ešte pred potvrdením prevodu overiť, či zadaný IBAN patrí správnej osobe alebo firme. Banka príjemcu porovná meno alebo názov uvedený odosielateľom so svojou databázou a okamžite potvrdí, či sa údaje zhodujú.

Ide o povinnosť vyplývajúcu z nariadenia Európskeho parlamentu, ktorého cieľom je zvýšiť bezpečnosť a spoľahlivosť platieb. Kontrola sa bude vykonávať pri SEPA štandardných aj okamžitých prevodoch.

Aby mohli ľudia službu využiť, musia pri platbe uviesť meno a priezvisko príjemcu alebo názov spoločnosti. Banka následne preverí zhodu s IBAN-om a výsledok zobrazí ešte pred odoslaním peňazí. Overovanie sa tak dotkne bežných klientov, podnikateľov aj firiem, pričom nebude mať vplyv na rýchlosť spracovania transakcií.

Európska únia očakáva, že opatrenie ušetrí každoročne milióny eur, ktoré doteraz mizli pre nesprávne zadané údaje. Nový systém má zároveň posilniť dôveru ľudí v bezhotovostné platby v celej eurozóne.

Prečítaj si aj tieto články:

17. júna 2025 o 5:55 Čas čítania 0:47 Slovenské banky už čoskoro zavedú novinku, podvodníkom skomplikuje život. Cez IBAN zistíš, komu posielaš peniaze Slovenské banky už čoskoro zavedú novinku, podvodníkom skomplikuje život. Cez IBAN zistíš, komu posielaš peniaze
2. októbra 2025 o 9:37 Čas čítania 2:34 Stovky lekárov napriek zákazu ordinujú ďalej. Európsky varovný systém nefunguje, Slovensko neposiela hlásenia Stovky lekárov napriek zákazu ordinujú ďalej. Európsky varovný systém nefunguje, Slovensko neposiela hlásenia
29. septembra 2025 o 14:30 Čas čítania 7:25 „Viac než nízke platy bolí morálne nedocenenie,“ hovorí Učiteľská osobnosť za rok 2024 Alena Rapčan Štrompová (Rozhovor) „Viac než nízke platy bolí morálne nedocenenie,“ hovorí Učiteľská osobnosť za rok 2024 Alena Rapčan Štrompová (Rozhovor)
karta, počítač
Zdroj: Unsplash/ rupixen /volně k užití
