Domov
TASR
dnes 8. októbra 2025 o 12:28
Čas čítania 0:29

Jaguar Land Rover po kyberútoku opäť spúšťa výrobu. Kyberútok z augusta ochromil závod na viac ako mesiac

Kategória:
Slovensko
Jaguar Land Rover po kyberútoku opäť spúšťa výrobu. Kyberútok z augusta ochromil závod na viac ako mesiac
Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Automobilka Jaguar Land Rover začala s obnovou výroby v nitrianskom závode.

Automobilka Jaguar Land Rover (JLR) v Nitre začína s obnovou výroby vo svojom závode v Nitre. Manažérka komunikácie Jaguar Land Rover Slovakia Katarína Chlebová potvrdila, že na svoje pracoviská sa vrátila prvá skupina výrobných zamestnancov.

Výrobu vozidiel Defender a Discovery spúšťa automobilka v rámci riadeného a postupného reštartu výrobných prevádzok po nedávnom kybernetickom incidente. Ministerka hospodárstva Denisa Saková v utorok 7. októbra informovala, že spoločnosť spustí od stredy jednozmennú prevádzku a od začiatku budúceho týždňa sa očakáva postupný nábeh na plnú kapacitu výroby.

Prevádzku automobilky JLR narušil rozsiahly kybernetický útok 31. augusta. Firma musela vypnúť svoje systémy, aby minimalizovala rozsah škôd. „Uvedomujeme si, že pred nami je ešte veľa práce, no proces obnovy už naplno prebieha,“ skonštatovala Chlebová.

1. októbra 2025 o 17:10 Čas čítania 0:30 Zamestnanci nitrianskeho Jaguara zostávajú doma. Výroba po kyberútoku sa stále nerozbehla Zamestnanci nitrianskeho Jaguara zostávajú doma. Výroba po kyberútoku sa stále nerozbehla
17. júla 2025 o 17:22 Čas čítania 0:39 Jaguar Land Rover prepustí stovky dôležitých zamestnancov. Dôvodom sú clá a nižší predaj Jaguar Land Rover prepustí stovky dôležitých zamestnancov. Dôvodom sú clá a nižší predaj
7. septembra 2025 o 7:23 Čas čítania 0:20 Kybernetický útok zasiahol nitriansky Jaguar Land Rover. Produkciu museli pozastaviť Kybernetický útok zasiahol nitriansky Jaguar Land Rover. Produkciu museli pozastaviť
jaguar
Zdroj: TASR/Jaroslav Bublinec
Súvisiace témy:
Správy z domova
Náhľadový obrázok: TASR/Henrich Mišovič
