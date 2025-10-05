Kategórie
Natália Mišániová
dnes 5. októbra 2025 o 17:16
Čas čítania 0:29

Na Slovensku platia prísne pravidlá pre psov: za porušenie hrozí pokuta až do stoviek eur

Slovensko
Na Slovensku platia prísne pravidlá pre psov: za porušenie hrozí pokuta až do stoviek eur
Zdroj: Getty Images/PhotoAlto/Frederic Cirou

Zákon prikazuje, aby bol pes na vôdzke a v niektorých prípadoch aj s náhubkom.

Na Slovensku pes nesmie voľne behať po uliciach, parkoch ani chodníkoch, ak nejde o vyhradený výbeh. Zákon prikazuje, aby bol na verejnosti vždy na vôdzke, v niektorých prípadoch aj s náhubkom, najmä ak ide o rizikového psa, ktorý v minulosti zaútočil.

Ak pes niekoho ohrozí, agresívne šteká alebo sa pokúsi napadnúť človeka či zviera, majiteľ sa dopúšťa priestupku. Na mieste mu môže polícia uložiť pokutu do 30 eur, v správnom konaní až 165 eur. V prípade, že pes niekoho zraní alebo vážne ohrozí, sankcia môže dosiahnuť až 331 eur.

Povinnosťou každého majiteľa je tiež odstrániť výkaly po svojom psovi, v opačnom prípade mu hrozí pokuta. Obce preto vyzývajú ľudí, aby rešpektovali pravidlá a predchádzali konfliktom aj nebezpečným situáciám.

16. júla 2025 o 5:15 Čas čítania 5:13 Prehľad pokút v roku 2025: Niektoré ťa môžu stáť viac, než si myslíš Prehľad pokút v roku 2025: Niektoré ťa môžu stáť viac, než si myslíš
2. októbra 2025 o 16:01 Čas čítania 0:23 Odpadky vás môžu vyjsť poriadne draho: Pokuty za neporiadok sa môžu vyšplhať až do stoviek eur Odpadky vás môžu vyjsť poriadne draho: Pokuty za neporiadok sa môžu vyšplhať až do stoviek eur
2. októbra 2025 o 12:12 Čas čítania 0:41 Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5 000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5 000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
Pes na vodítku
Zdroj: Unsplash
Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Unsplash.com
