Zákon prikazuje, aby bol pes na vôdzke a v niektorých prípadoch aj s náhubkom.
Na Slovensku pes nesmie voľne behať po uliciach, parkoch ani chodníkoch, ak nejde o vyhradený výbeh. Zákon prikazuje, aby bol na verejnosti vždy na vôdzke, v niektorých prípadoch aj s náhubkom, najmä ak ide o rizikového psa, ktorý v minulosti zaútočil.
Ak pes niekoho ohrozí, agresívne šteká alebo sa pokúsi napadnúť človeka či zviera, majiteľ sa dopúšťa priestupku. Na mieste mu môže polícia uložiť pokutu do 30 eur, v správnom konaní až 165 eur. V prípade, že pes niekoho zraní alebo vážne ohrozí, sankcia môže dosiahnuť až 331 eur.
Povinnosťou každého majiteľa je tiež odstrániť výkaly po svojom psovi, v opačnom prípade mu hrozí pokuta. Obce preto vyzývajú ľudí, aby rešpektovali pravidlá a predchádzali konfliktom aj nebezpečným situáciám.