Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 9. októbra 2025 o 7:37
Čas čítania 1:24

Hamas potvrdil dohodu s Izraelom. Vojna v Gaze sa má čoskoro skončiť

Kategória:
Zahraničie
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Hamas potvrdil dohodu s Izraelom. Vojna v Gaze sa má čoskoro skončiť
Zdroj: TASR/AP/Alex Brandon

Hamas žiada Trumpa, aby zatlačil na Izrael.

Palestínske militantné hnutie Hamas vo štvrtok potvrdilo, že dosiahlo dohodu o ukončení vojny v Pásme Gazy s Izraelom. Amerického prezidenta Donalda Trumpa vyzvalo, aby prinútil Izrael dohodu plne implementovať, informujú agentúry AFP a Reuters.

Hamas oznámil, že „dosiahol dohodu o ukončení vojny v Gaze, stiahnutí okupačných síl, prístupe humanitárnej pomoci a výmene väzňov“. Hnutie tak potvrdilo Trumpove vyhlásenie, že obe strany sa dohodli na prvej fáze jeho mierového plánu, ktoré šéf Bieleho domu zverejnil len chvíľu predtým.

Militanti Trumpa a ostatné strany zároveň vyzvali, aby Izraelu „nedovolil vyhýbať sa alebo odkladať implementáciu toho, čo bolo dohodnuté“.

„Potvrdzujeme, že obete nášho ľudu nebudú márne a že zostaneme verní nášmu sľubu – nikdy sa nevzdáme národných práv nášho ľudu, kým nedosiahneme slobodu, nezávislosť a sebaurčenie,“ vyhlásil Hamas. Hnutie sa tiež poďakovalo americkému prezidentovi, Kataru, Egyptu a Turecku za ich sprostredkovateľské úsilie.

Boje však naďalej pokračujú

Agentúra civilnej obrany v Pásme Gaze vo štvrtok informovala o viacerých útokoch v tejto palestínskej enkláve, a to aj po oznámení, že militantné hnutie Hamas a Izrael súhlasili s prvou fázou mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Izraelská armáda potvrdila, že severnú časť Pásma Gazy stále považuje za bojovú zónu, informuje agentúra AFP a portál The Times of Israel (TOI).

15. augusta 2025 o 13:15 Čas čítania 3:58 Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska


„Od včerajšieho večerného oznámenia dohody o navrhovanom rámci prímeria v Gaze bolo hlásených viacero výbuchov, najmä v severných oblastiach Gazy,“ uviedol jeden z predstaviteľov agentúry civilnej obrany s odvolaním sa na „sériu intenzívnych leteckých útokov“ na mesto Gaza.


Podobnú informáciu zdieľal aj jeden z hovorcov izraelskej armády. „Sily armády stále obkľučujú mesto Gaza a návrat tam je mimoriadne nebezpečný. Pre vašu bezpečnosť sa vyhnite návratu na sever alebo priblíženiu sa k oblastiam, kde operuje armáda, až kým nebudú vydané oficiálne pokyny,“ vysvetlil hovorca.


Súhlas s prvou fázou mierového plánu oznámil Trump v stredu a následne ho potvrdili aj obe strany konfliktu. Dohodu bude vo štvrtok schvaľovať izraelská vláda a až potom môže začať jej plnenie, vrátane sťahovania izraelských jednotiek či prepustenia zadržiavaných rukojemníkov a väzňov. V rozhovore pre televíziu Fox News americký prezident uviedol, že by k návratu izraelských rukojemníkov domov mohlo prísť už v pondelok.

9. októbra 2025 o 6:53 Čas čítania 0:46 Najmladšou obeťou na Horehroní je 14-ročný tínedžer. Ako jediný prežil 7-ročný chlapček, ktorého previezli do nemocnice Najmladšou obeťou na Horehroní je 14-ročný tínedžer. Ako jediný prežil 7-ročný chlapček, ktorého previezli do nemocnice
8. októbra 2025 o 13:42 Čas čítania 0:51 Štát ponúka viac peňazí: Pre týchto rodičov to od januára znamená stovky eur navyše do peňaženky Štát ponúka viac peňazí: Pre týchto rodičov to od januára znamená stovky eur navyše do peňaženky
4. októbra 2025 o 10:54 Čas čítania 0:42 Banky spúšťajú super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu Banky spúšťajú super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu
Trump
Zdroj: TASR/AP/Manuel Balce Ceneta
Spravodajstvo modernej generácie
Naše spravodajstvo je prispôsobené modernej generácii, ktorá oceňuje rýchle a stručné informácie.
Sústreďujeme sa na poskytovanie správ, ktoré sú priamočiare a ľahko zrozumiteľné.
Prinášame obsah, ktorý rezonuje s tým, čo mladí ľudia dnes potrebujú vedieť – od globálnych udalostí až po lokálne novinky.
Buď súčasťou spravodajstva modernej generácie
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Konflikt Izrael Palestína (Pásmo Gazy) Správy zo sveta
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR/AP/Manuel Balce Ceneta
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 19:28
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
pred 2 hodinami
Najmladšou obeťou na Horehroní je 14-ročný tínedžer. Ako jediný prežil 7-ročný chlapček, ktorého previezli do nemocnice
Najmladšou obeťou na Horehroní je 14-ročný tínedžer. Ako jediný prežil 7-ročný chlapček, ktorého previezli do nemocnice
včera o 09:29
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
pred 2 dňami
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
včera o 13:42
Štát ponúka viac peňazí: Pre týchto rodičov to od januára znamená stovky eur navyše do peňaženky
Štát ponúka viac peňazí: Pre týchto rodičov to od januára znamená stovky eur navyše do peňaženky
včera o 20:07
Do Prahy z Bratislavy za pár drobných. Ceny lístkov začínajú na 4 €
Do Prahy z Bratislavy za pár drobných. Ceny lístkov začínajú na 4 €
včera o 09:29
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
včera o 19:28
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
pred 2 dňami
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
pred 2 hodinami
Najmladšou obeťou na Horehroní je 14-ročný tínedžer. Ako jediný prežil 7-ročný chlapček, ktorého previezli do nemocnice
Najmladšou obeťou na Horehroní je 14-ročný tínedžer. Ako jediný prežil 7-ročný chlapček, ktorého previezli do nemocnice
včera o 07:59
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
včera o 20:36
Mimoriadna tragédia: Dopravná nehoda na Horehroní si vyžiadala 6 obetí
Mimoriadna tragédia: Dopravná nehoda na Horehroní si vyžiadala 6 obetí
4. 10. 2025 10:54
Banky spúšťajú super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu
Banky spúšťajú super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu
včera o 09:29
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
včera o 19:28
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
pred 2 dňami
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
3. 10. 2025 14:29
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
2. 10. 2025 7:53
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
Lifestyle news
Jake Paul na výlete v slovenskej dedine: AI video s jeho podobou ovládlo sociálne siete pred 35 minútami
Prvé zábery odhalili nového Dumbledora. Fanúšikovia majú zmiešané reakcie pred hodinou
Lana Del Rey sa na Parížskom Fashion Weeku objavila po boku manžela. Ich odlišné outfity bavia internet včera o 19:04
Maďarský kňaz jazdiaci na skateboarde valcuje internet. Jeho príbeh je starý viac ako 15 rokov včera o 18:16
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí včera o 17:21
KPop Demon Hunters ovládli internet. Soundtrack k netflixovému hitu získal platinovú platňu včera o 16:17
VIDEO: Zaklínač sa vracia. Netflix zverejnil trailer na štvrtú sériu s novým predstaviteľom Geralta včera o 15:05
Rasťo z Ruže pre nevestu podpísal zmluvu s Fight Night Challenge. V ringu ho uvidíme už v decembri včera o 14:18
Dolly Parton má zdravotné problémy. Jej sestra prosí fanúšikov, aby na ňu mysleli a modlili sa včera o 13:21
Zahraničie Všetko
Cybertrucku po náraze zlyhalo otváranie dverí, uväznení študenti zomreli. Rodičia teraz žalujú Teslu
pred 2 dňami
Cybertrucku po náraze zlyhalo otváranie dverí, uväznení študenti zomreli. Rodičia teraz žalujú Teslu
Traja študenti zomreli počas tragickej nehody v Kalifornii. Vozidlo Tesla Cybertruck po náraze do steny začalo horieť a dvoch z nich uväznilo.
Veľkoobchodné ceny v Rakúsku znova narástli. Tempo rastu sa šesťnásobne zrýchlilo
pred 3 hodinami
Veľkoobchodné ceny v Rakúsku znova narástli. Tempo rastu sa šesťnásobne zrýchlilo
Mladý horolezec spadol pri zlaňovaní hory v Kalifornii. Jeho smrť sledovali tisíce ľudí naživo na TikToku
pred 3 dňami
Mladý horolezec spadol pri zlaňovaní hory v Kalifornii. Jeho smrť sledovali tisíce ľudí naživo na TikToku
VIDEO: Svetelná šou v Číne sa skončila katastrofou. Z neba padali horiace trosky dronov priamo na divákov
pred 2 dňami
VIDEO: Svetelná šou v Číne sa skončila katastrofou. Z neba padali horiace trosky dronov priamo na divákov
V nemeckom meste sa uvoľnil oblak toxického plynu. Aplikácia hlási "extrémne nebezpečenstvo"
včera o 06:57
V nemeckom meste sa uvoľnil oblak toxického plynu. Aplikácia hlási "extrémne nebezpečenstvo"
Súd žiada poslancov, aby vydali Tomia Okamuru. Polícia viní predsedu SPD z podnecovania nenávisti pre rasistické plagáty
včera o 08:44
Súd žiada poslancov, aby vydali Tomia Okamuru. Polícia viní predsedu SPD z podnecovania nenávisti pre rasistické plagáty
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
Ekonomika Všetko
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
pred 2 dňami
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
včera o 14:16
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
Rozhovory Všetko
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
včera o 14:16
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
Prinášame ti zoznam 15 užitočných otázok a odpovedí, ktoré ti pomôžu orientovať sa v zmenách.
Platená nenávisť: Útoky na novinárov najviac sponzorovali politici na Slovensku a v Maďarsku, platformy nezakročili
včera o 13:00
Platená nenávisť: Útoky na novinárov najviac sponzorovali politici na Slovensku a v Maďarsku, platformy nezakročili
Slovenka tvrdí, že ju vodič Boltu chcel uniesť do Rakúska. Z taxíka vyskočila za jazdy
pred 2 dňami
Slovenka tvrdí, že ju vodič Boltu chcel uniesť do Rakúska. Z taxíka vyskočila za jazdy
PREHĽAD: Kompletný sprievodca zľavami a tipmi. Takto ako študent ušetríš stovky eur ročne
pred 2 dňami
PREHĽAD: Kompletný sprievodca zľavami a tipmi. Takto ako študent ušetríš stovky eur ročne
VYSVETĽUJEME: Ako si študenti na Slovensku môžu nájsť prácu? Kedy sa im oplatí zostať na dohode a kedy založiť živnosť?
pred 3 dňami
VYSVETĽUJEME: Ako si študenti na Slovensku môžu nájsť prácu? Kedy sa im oplatí zostať na dohode a kedy založiť živnosť?
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia