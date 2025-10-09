Hamas žiada Trumpa, aby zatlačil na Izrael.
Palestínske militantné hnutie Hamas vo štvrtok potvrdilo, že dosiahlo dohodu o ukončení vojny v Pásme Gazy s Izraelom. Amerického prezidenta Donalda Trumpa vyzvalo, aby prinútil Izrael dohodu plne implementovať, informujú agentúry AFP a Reuters.
Hamas oznámil, že „dosiahol dohodu o ukončení vojny v Gaze, stiahnutí okupačných síl, prístupe humanitárnej pomoci a výmene väzňov“. Hnutie tak potvrdilo Trumpove vyhlásenie, že obe strany sa dohodli na prvej fáze jeho mierového plánu, ktoré šéf Bieleho domu zverejnil len chvíľu predtým.
Militanti Trumpa a ostatné strany zároveň vyzvali, aby Izraelu „nedovolil vyhýbať sa alebo odkladať implementáciu toho, čo bolo dohodnuté“.
„Potvrdzujeme, že obete nášho ľudu nebudú márne a že zostaneme verní nášmu sľubu – nikdy sa nevzdáme národných práv nášho ľudu, kým nedosiahneme slobodu, nezávislosť a sebaurčenie,“ vyhlásil Hamas. Hnutie sa tiež poďakovalo americkému prezidentovi, Kataru, Egyptu a Turecku za ich sprostredkovateľské úsilie.
Boje však naďalej pokračujú
Agentúra civilnej obrany v Pásme Gaze vo štvrtok informovala o viacerých útokoch v tejto palestínskej enkláve, a to aj po oznámení, že militantné hnutie Hamas a Izrael súhlasili s prvou fázou mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Izraelská armáda potvrdila, že severnú časť Pásma Gazy stále považuje za bojovú zónu, informuje agentúra AFP a portál The Times of Israel (TOI).
„Od včerajšieho večerného oznámenia dohody o navrhovanom rámci prímeria v Gaze bolo hlásených viacero výbuchov, najmä v severných oblastiach Gazy,“ uviedol jeden z predstaviteľov agentúry civilnej obrany s odvolaním sa na „sériu intenzívnych leteckých útokov“ na mesto Gaza.
Podobnú informáciu zdieľal aj jeden z hovorcov izraelskej armády. „Sily armády stále obkľučujú mesto Gaza a návrat tam je mimoriadne nebezpečný. Pre vašu bezpečnosť sa vyhnite návratu na sever alebo priblíženiu sa k oblastiam, kde operuje armáda, až kým nebudú vydané oficiálne pokyny,“ vysvetlil hovorca.
Súhlas s prvou fázou mierového plánu oznámil Trump v stredu a následne ho potvrdili aj obe strany konfliktu. Dohodu bude vo štvrtok schvaľovať izraelská vláda a až potom môže začať jej plnenie, vrátane sťahovania izraelských jednotiek či prepustenia zadržiavaných rukojemníkov a väzňov. V rozhovore pre televíziu Fox News americký prezident uviedol, že by k návratu izraelských rukojemníkov domov mohlo prísť už v pondelok.