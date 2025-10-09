Kategórie
včera 9. októbra 2025 o 20:20
Kauza s vodičom Boltu: Podľa polície nešlo o únos, ale o problém s jazykovou bariérou

Kauza s vodičom Boltu: Podľa polície nešlo o únos, ale o problém s jazykovou bariérou
Zdroj: Bolt PR Team/Daria Staverska

Polícia sa prípadom zaoberá.

Polícia vyšetruje okolnosti incidentu, ku ktorému malo dôjsť 19. septembra večer vo vozidle taxislužby Bolt v Bratislave. Podľa polície však nešlo o únos, ako sa klientka taxislužby domnievala, ale o nedorozumenie pre jazykovú bariéru. Prípadom sa však naďalej zaoberá. Informuje o tom na sociálnej sieti.

„Polícia ubezpečuje verejnosť, že nejde o nebezpečný alebo úmyselný čin. Prípad je aj naďalej predmetom preverovania a polícia koná, aby boli okolnosti náležite objasnené,“ odkazuje polícia.

Žena sa chcela taxíkom dopraviť z jedného z obchodných centier na Račiansku ulicu. Počas jazdy mal však vodič opakovane odbočiť iným smerom, ako očakávala. Keďže sa jej jeho správanie nepozdávalo, z vozidla podľa polície na jednej z križovatiek v Petržalke vystúpila a udalosť oznámila na polícii. Žena však tvrdí, že z auta v nízkej rýchlosti vyskočila.

Polícia deklaruje, že na základe oznámenia o podozrení zo spáchania trestného činu obmedzovania osobnej slobody boli vykonané všetky potrebné úkony. Vypočutá bola žena aj vodič, občan cudzej štátnej príslušnosti.

Podľa polície nebolo doteraz preukázané, že by vodič konal úmyselne alebo s cieľom poškodiť cestujúcu. „Všetky dostupné informácie naznačujú, že v tomto prípade išlo o nedorozumenie spôsobené jazykovou bariérou, ktorej dôsledkom bolo nesprávne použitie navigácie a následne vyvolané obavy oznamovateľky,“ podotýka polícia.

8. októbra 2025 o 19:28 Čas čítania 0:48 Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
9. októbra 2025 o 10:37 Čas čítania 1:03 Smer prekvapivo predbehol PS. Štátny prieskum ukázal iné výsledky ako súkromné agentúry (+ graf) Smer prekvapivo predbehol PS. Štátny prieskum ukázal iné výsledky ako súkromné agentúry (+ graf)
9. októbra 2025 o 19:46 Čas čítania 1:25 Zdaňovanie práce na Slovensku bude rekordne vysoké. Budúci rok prekonáme priemer EÚ takmer o pätinu Zdaňovanie práce na Slovensku bude rekordne vysoké. Budúci rok prekonáme priemer EÚ takmer o pätinu
bolt
Zdroj: Bolt
Náhľadový obrázok: Bolt PR Team/Daria Staverska
