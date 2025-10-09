Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 9. októbra 2025 o 10:37
Čas čítania 1:03

Smer prekvapivo predbehol PS. Štátny prieskum ukázal iné výsledky ako súkromné agentúry (+ graf)

Kategória:
Slovensko
Smer prekvapivo predbehol PS. Štátny prieskum ukázal iné výsledky ako súkromné agentúry (+ graf)
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Štátny prieskum Infostatu ukázal odlišné výsledky ako merania súkromných agentúr. Podľa neho by vo voľbách zvíťazil Smer tesne pred Progresívnym Slovenskom.

Septembrový prieskum organizácie Infostat priniesol oproti meraniam súkromných agentúr výrazne odlišné výsledky. Podľa údajov štátnej inštitúcie by vo voľbách zvíťazil Smer so ziskom 20,2 %. Na druhom mieste by skončilo Progresívne Slovensko s 20,1 %. Ešte v máji pritom Infostat nameral progresívcom približne päť percentný náskok.

Súkromné agentúry naopak ukazovali výraznejšie vedenie PS. Ipsos nameral strane 22,8 % a Smeru 18,4, Focus uvádzal 22 a 18,2 % a podľa agentúry AKO by bol rozdiel až 6 %. Podľa najnovšieho prieskumu agentúry NMS je rozdiel medzi stranami takmer 7 %.

Podľa šéfa agentúry AKO Václava Hřícha, ktorý sa vyjadril pre Aktuality, môžu byť rozdiely spôsobené dátumom zberu dát, metodikou či štatistickou odchýlkou. Infostat využíva osobné dotazovanie anketárov v teréne, zatiaľ čo viaceré súkromné spoločnosti zbierajú odpovede online. „Každá metrika môže vychádzať trochu inak. Čísla Infostatu považujem za prijateľné, hoci poradie strán je opačné,“ uviedol Hřích.

Matovič by do parlamentu ledva preliezol

Prieskum Infostatu ukázal aj slabšie výsledky pre Hnutie Slovensko Igora Matoviča, ktoré by sa so ziskom 5,3 % len tesne dostalo do parlamentu. Demokrati by podľa štátneho prieskumu získali 5,1 %, KDH 8,6 %. Hlas a Republika sa pohybovali okolo hranice 10 % a SNS mala približne 3 %.

Infostat zverejnil len výsledky zo septembra, hoci prieskumy uskutočňuje každý mesiac. Organizácia ich prestala pravidelne publikovať na jar, krátko po tom, čo líder SNS Andrej Danko ostro skritizoval jej výsledky.

„Šéf štatistického úradu si môže ten prieskum strčiť do zadku – to môžete odvysielať. Ale ja so sebou brnkať nenechám. Som strašne nas*atý z toho, čo si dovolili, a budem to riešiť,“ povedal šéf SNS po tom, čo mu Infostat nameral približne 1,5 %.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR/Jaroslav Novák
