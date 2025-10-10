Spoločnosť rozpredáva svoj majetok.
Gemerská mliekareň v Rimavskej Sobote po 70 rokoch končí svoju činnosť. Okresný súd v Banskej Bystrici vyhlásil na firmu konkurz, čo znamená rozpredaj majetku na uspokojenie veriteľov. Návrh na konkurz podal v júni prvovýrobca mlieka Agrohelp z Heľpy, neskôr sa k nemu pridali ďalší veritelia, vrátane družstva zo Šumiaca či maďarskej firmy Naszálytej, informuje Denník E.
Výroba v mliekarni sa zastavila už v júni a viac ako dvadsiatka zamestnancov zostala doma. Niektorí pracovníci odišli na dohodu, väčšina dlhoročných zamestnancov zostala v pracovnom pomere a ich situáciu rieši konkurzný správca. Zamestnanci uviedli, že podnik zostal bez dodávok mlieka a zahraničné vedenie odporúčalo, aby si hľadali inú prácu.
Podnik, ktorý kedysi denne spracoval až 240-tisíc litrov mlieka a dodával výrobky do veľkých reťazcov, ako Tesco, Lidl či Coop Jednota, sa v roku 2023 dostal do hlbokej straty. Po zisku 765-tisíc eur v roku 2022 firma v nasledujúcom roku vykázala stratu 850-tisíc eur a tržby klesli na 8,6 milióna eur. Spoločnosť dlhuje Sociálnej poisťovni viac ako 120-tisíc eur a Finančnej správe vyše 24-tisíc eur.