Podvodníci sa vydávali za policajta a pracovníčku NBS.
Bratislavskí policajti vyšetrujú prípad podvodu, pri ktorom 38-ročný muž prišiel o 55-tisíc eur. Oklamali ho telefonujúci, ktorí sa vydávali za policajta a pracovníčku Národnej banky Slovenska, informuje bratislavská polícia na Facebooku.
Poškodeného najprv kontaktoval muž, ktorý sa predstavil ako policajt Pavol Michalík z Popradu. Tvrdil mu, že istá osoba s menom Tomáš Bartoš si na jeho meno vybavila úver vo výške 10-tisíc eur. Aby pôsobil dôveryhodne, podvodník zaslal e-mailom aj falošný policajný preukaz.
Následne hovor prepojil na „pracovníčku NBS“ s menom Andrea Novotná, ktorá mužovi počas takmer päťhodinového telefonátu dávala pokyny. Inštruovala ho, aby v pobočke banky previedol 55-tisíc eur na účet spoločnosti The Health Quarters s.r.o. Napriek varovaniu bankovej pracovníčky, že nie je možné overiť príjemcu platby, muž transakciu vykonal.
Na ďalší deň ho podvodníci opäť kontaktovali a tvrdili, že na jeho meno bol uzavretý ďalší úver vo výške 50-tisíc eur. Muž mal zriadiť nový úver prostredníctvom elektronického bankovníctva. Tentoraz však zbystril pozornosť, kontaktoval políciu a zistil, že žiaden policajt s menom Pavol Michalík v Prešove nepracuje. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I začal vo veci trestné stíhanie pre podvod.